Жээнбеков призвал все политические партии строго придерживаться закона

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, на очередном заседании Совета безопасности Кыргызской Республики в узком составе призвал все политические партии и кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша строго придерживаться закона во время агитационных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Действия политических сил не должны наносить ущерб общественно-политической стабильности страны. Мы не должны забывать, что никому не позволено ставить под угрозу общественную безопасность и разделять народ Кыргызстана ради собственных амбиций", - отметил Глава государства напомнив, что формирование политической культуры находится в руках участвующих в выборах партий и их сторонников.

Президент призвал проводить агитационную кампанию в атмосфере взаимного уважения, а борьбу за голоса избирателей вести не распространением компромата и использованием "грязных" технологий, а опираясь на конкурентоспособность своих программ.

Он добавил, что будут приняты соответствующие меры против нарушений избирательного законодательства и фактов подкупа голосов. Вместе с этим подчеркнул, что партии обязаны проводить агитацию, не подвергая опасности здоровье граждан.

Кроме того, Сооронбай Жээнбеков обратился к избирателям отметив, что судьба парламента зависит от их воли и разумного выбора.

"Ваше мудрое и осмотрительное решение напрямую повлияет на будущее нашей страны. Призываю наших граждан не продавать свои голоса", - подчеркнул Глава государства.

Он также отметил, что ЦИК должен взять под личный контроль все вопросы, связанные с выборами депутатов Жогорку Кенеша.

"Все территориальные избирательные участки и избирательные комиссии должны быть своевременно подготовлены и технически оборудованы для непрерывной работы. Парламентские выборы должны быть максимально демократичными, открытыми и прозрачными, и никто не должен сомневаться в их результатах", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что Правительство должно оказать ЦИК полное содействие в проведении выборов, обеспечить эпидемиологическую безопасность в день выборов, а также во время агитации.

"Органы внутренних дел также должны оказывать максимальную помощь территориальным избирательным комиссиям в поддержании правопорядка на избирательных участках и прилегающих территориях", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков, отметив необходимость активизации профилактических и разъяснительных работ во всех регионах страны для предотвращения нарушений правопорядка и избирательного законодательства.