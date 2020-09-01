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"Проведение честных выборов - главное условие дальнейшего развития страны"

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- Бакыт Басарбек
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"Проведение честных выборов - главное условие дальнейшего развития нашей страны. Мы все должны приложить усилия для этого. Как Президент, я уже говорил, что открытость выборов будет обеспечена. Я делаю и продолжу эту работу. Моя главная задача, как Президента - сохранить суверенитет, целостность, единство и порядок. Поэтому призываю политические партии, их сторонников и команды воздерживаться от противоправных действий во время избирательной кампании",& nbsp;- подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 1 сентября, на очередном заседании Совета безопасности в узком составе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил открытость гражданского общества, которое активно выражает свою контролирующую позицию и даст оценку противоправным действиям.

"Право выбирать партии, баллотирующиеся в парламент, остается за избирателями. Я уверен, что наш народ с большой ответственностью воспользуется этой исторической возможностью", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства особо отметил, что нельзя нарушать покой общества, препятствовать свободному выбору граждан.

"Мы обязаны провести выборы, не нарушая спокойной жизни граждан и мира в стране. Хочу еще раз напомнить, что политическим силам не позволено разделять людей, нарушать мир в обществе и права граждан", - подчеркнул Президент.

Он добавил, что независимо от того, какой бы ни была борьба, всегда будет проигравшая сторона, в связи с чем политики и кандидаты должны отбросить свои амбиции, и в случае проигрыша, не должны провоцировать людей на незаконные действия.

"Нужно уметь проигрывать. Необходимо избавляться от старых методов, когда проигравшие выводили на улицы своих сторонников. Не нужно вовлекать граждан в грязные политические игры. Потому что такие явления отбросят любую страну назад. Наша страна не исключение", - подчеркнул Глава государства.

Он еще раз отметил, что политические партии должны научиться думать о будущем страны, детей и сделать правильные выводы.

"Еще раз напоминая своим соотечественникам о том, что интересы страны - превыше всего, призываю всех к политической ответственности и зрелости", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/391586
Теги:
выборы, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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