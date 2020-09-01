Будьте в курсе школьной жизни своего ребенка!

C 1 сентября 2020 года родители, являющиеся абонентами MegaCom, смогут оперативно получать информацию о текущей успеваемости своих детей школьного возраста с помощью мобильного приложения "ЭлМектеп".

Подключение услуги доступно при условии одновременного сотрудничества школы с ООО "Интеллектуальные системы безопасности" и внесении номера родителя/ученика в базу данных указанного ООО (система "ЭлМектеп") по месту учебы.

Как подключить услугу?

1. По бесплатной команде *998# проверьте статус регистрации вашего номера в системе "ЭлМектеп" с указанием роли ("родитель" или "ученик").

2. Если вы зарегистрированы, подключите услугу по команде *998*30# на 30 дней за 20 сомов. На пакетах #Супервыгодный 395 и #Супервыгодный 7 Школьный услуга "ЭлМектеп" предоставляется бесплатно при наборе комбинации.

3. Установите приложение "ЭлМектеп" (доступно для скачивания в App Store и Google Play) и просматривайте электронный дневник: оценки по предметам, расписание занятий, домашние задания, посещаемость ребенка и его рейтинга успеваемости.

Заполнение электронных дневников осуществляется учителями школ.

Полный список школ, сотрудничающих в рамках системы "ЭлМектеп", условия подключения одноименной услуги и другая подробная информация размещены на сайте elmektep.megacom.kg.