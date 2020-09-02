Компания подала иск против правительства США

Компания ByteDance, владеющая популярной видеоплатформой Tik Tok, подала иск против правительства США, чтобы защитить свои права и интересы. При этом компания начнет разработку плана закрытия своего бизнеса в США.

"На протяжении последнего года мы искренне стремились установить контакт с правительством США и обеспечить решения по поводу его озабоченности. Но администрация США пренебрегла фактами, не подчинилась необходимым юридическим процедурам и попыталась вмешаться в переговоры между частными компаниями. Мы объявляем о готовности подать иск против правительства США для защиты своих прав и интересов, а также для обеспечения того, чтобы верховенство права не игнорировалось и к нашей компании и пользователям относились справедливо", - говорится в заявлении ByteDance.

Имея в виду судебный иск, компания также готовится к худшему развитию событий. Даже в случае закрытия приложения сотрудники компании в Соединенных Штатах получат зарплату.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке всех транзакций с ByteDance для "устранения чрезвычайной ситуации национального масштаба".

Однако, как 7 августа сообщила газета "Нью–Йорк Таймс", даже по оценкам Центрального разведывательного управления, нет никаких доказательств того, что Китай перехватывал данные Tik Tok или использовал приложение для взлома мобильных телефонов пользователей.

Указ должен вступить в силу в течение 45 дней. 14 августа президент США подписал еще один исполнительный указ, на этот раз дав ByteDance 90 дней, чтобы продать или перепоручить Tik Tok в Соединенных Штатах.

Согласно данным ByteDance, Tik Tok имеет более 100 млн. пользователей, более 1500 сотрудников и тысячи деловых партнеров в Соединенных Штатах.

ByteDance обеспокоена тем, что из–за чрезвычайно широкого охвата и крайне неопределенного содержания исполнительного указа США против ByteDance компания не сможет гарантировать, что решение, приемлемое для всех сторон, может быть достигнуто в течение срока, установленного правительством США.

Всего за несколько лет Tik Tok стал одним из самых любимых приложений среди молодежи во всем мире, предоставляя людям платформу для демонстрации своего таланта с помощью коротких видеороликов.

Данные аналитической фирмы Sensor Tower показали, что это было самое загруженное неигровое приложение во всем мире в июне 2020 года и частота его установки была гораздо выше, чем у Facebook, Instagram и YouTube, в течение первых двух кварталов в США.

Помимо иска самой компании, ее американские сотрудники также планируют обратиться в суд по поводу исполнительного указа президента.

Материалы из газеты "Жэньминь жибао" и агентства Синьхуа