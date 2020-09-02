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В Бишкеке выявлена армия нарушителей

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- Сергей Швец
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В столице выявлено более четырех тысяч нарушений правил землепользования и строительства.

Как сообщил исполняющий обязанности главы управления землепользования и строительства мэрии Азамат Кадыров, в текущем году инвентаризация объектов, расположенных на муниципальной территории, проходила в пять этапов.

- Специальная комиссия обследовала площадь почти 14 тысяч гектаров, на которой расположены 17,2 тысячи объектов. При этом выявлено 4 тысячи 247 случаев нарушения правил землепользования и строительства, - рассказал чиновник.

Отмечается, что основными нарушениями среди владельцев таких объектов являются незаконное строительство, самовольное расширение отведенной территории, а также несвоевременная оплата аренды.


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URL: https://www.vb.kg/391592
Теги:
мэрия, нарушения, строительство, Бишкек
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