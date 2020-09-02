Маме четырех детей нужно выжить

До конца сентября нужно собрать 2,5 тысячи долларов, чтобы прооперировать порок сердца.

Индира Темирбекова - из тех, кто коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. Сильная, трудолюбивая, всегда в движении - с четырьмя детьми не больно–то посидишь. Хроническую усталость списывала на миллион дел и забот, а оказалось, что перенесенная на ногах ангина дала грозное осложнение на главный сердечный клапан - митральный. Пришлось его срочно заменять, одновременно расширяя легочную артерию, которая за время болезни критически сузилась.

На сложнейшую операцию и реабилитацию Темирбековы потратили все сбережения, помогли и родственники. Думали, страшное позади, но оказалось, что расслабляться рано - у Индиры была такая тахикардия, что казалось, сердце вот–вот выпрыгнет из горла. Контрольное обследование показало: нужна еще одна высокотехнологическая операция - электрофизиологическое исследование и радиочастотная абляция правого перешейка. Это хирургическое лечение нарушений ритма сердца, которое выполняется без разрезов и наркоза - просто с помощью катетера. Процедура проводится в рентген–операционной под местной анестезией. Сначала кардиохирурги проводят внутрисердечное электрофизиологическое исследование, чтобы понять, что вызывает тахикардию. После этого внутрь сердца вводят аблационный электрод и разрушают очаг аритмии при помощи высокочастотного тока. Длится она около трех часов, а на следующий день человек может уйти домой. Только вот стоит процедура немало - две с половиной тысячи долларов!

- Сбор средств на лечение взрослых самый сложный, детям всегда помогают охотнее, это я точно знаю как руководитель Первого детского хосписа. Но давайте попробуем помочь маме четырех деток. В пересчете на сомы сумма–то не критически большая - 195 тысяч сомов. Но Темирбековым такие деньги не заработать! Муж Индиры - разнорабочий, все, что он зарабатывает, уходит на еду и оплату аренды жилья, - рассказала о беде женщины Ольга Труханова, которая сейчас помогает ей правильно организовать сбор средств.

Помочь Индире можно несколькими способами:

перечислить средства на банковский счет в KICB 4446732000956302;

пополнить "ЭЛСОМ"–кошелек 0705004668;

принести средства на "точки сбора" интернет–форума "Дизель" - вы их видите на этой странице.

передать деньги лично, позвонив Индире по телефону 0 (705) 00–46–68.