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Новая фобия. COVID-19 может проникать по трубам в санузле

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- Виктория Гунгер
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Ученые провели эксперимент, чтобы увидеть, может ли зараза распространяться в воздухе через крошечные частицы по трубам, которые создаются от силы смыва воды в туалете. Может. Аэрозольные частницы нашлись в доме, где были больные Ковидом, говорится в исследовании Environment International, стал обнаруженный в ванной нежилой квартиры вирус.

Уточняется, что санузел был над квартирой, где жили больные коронавирусом.

Стоит напомнить, что еще 17 лет назад причиной вспышки атипичной пневмонии в Гонконге стали водопроводные трубы. Тогда заболели 329 жителей дома и умерли 42 человека.

- Сингапурское исследование показало, что частицы SARS-CoV-2 размером> 4 мкм и 1–4 мкм, содержащие 1,8–3,4 копий вирусной РНК / м 3, были обнаружены в двух комнатах AIIR, несмотря на то, что в этих комнатах было 12 воздухообменов в час. Мазки, взятые из выпускных отверстий для выпуска воздуха в больничной палате Сингапура у пациента с симптомами, дали положительный результат, что указывает на то, что небольшие аэрозоли, содержащие вирусы, были вытеснены воздушными потоками и отложены в вентиляционных отверстиях. Кроме того, исследование, проведенное в больнице Жэньминь, больнице приюта Фангкан и прилегающих общественных местах в Ухане, Китай, обнаружило следы РНК SARS-CoV-2 в воздухе внутри передвижной туалетной комнаты пациента (19 копий / м 3 ) и в помещениях медицинского персонала ( 18–42 копий / м 3 в комнатах для снятия защитной одежды), - подчеркивается в исследовании.


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URL: https://www.vb.kg/391595
Теги:
наука, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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