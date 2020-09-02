Кыргызстан и Россия позаботятся об охране интеллектуальной собственности

Расширение сотрудничества между Кыргызстаном и Россией в сфере защиты интеллектуальной собственности стало главной темой состоявшейся в Москве встречи посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова с руководителем Федеральной службы РФ по интеллектуальной собственности (Роспатент) Григорием Ивлиевым. Участие во встрече также принял директор Правового департамента Министерства иностранных дел РФ Евгений Зайганов.

Оба они стали гостями самого посольства. И, как сообщили в дипмиссии, обсудили с послом перспективы углубления взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза, Евразийской патентной организации, Содружество Независимых Государств, в вопросах подготовки соответствующих профессиональных кадров. Речь шла и о вкладе проиифльных ведомств в укрепление кыргызско-российского экономического сотрудничества на двусторонней основе и в рамках международных организацией, в том числе ЕАЭС, СНГ.

Стороны также обменялись мнениями о новых инициативах в сфере интеллектуальной собственности, предпринимаемым, в частности, для совершенствования механизмов рассмотрения споров, предоставления права на товарный знак в целях поддержки легальной предпринимательской деятельности, для создания евразийского реестра лекарственных средств, охраняемых патентом на изобретение, для охраны прав на различные изобретения.

Напомним, что буквально на днях представители самого Кыргызпатента приняли участие в очередном, уже десятом по счету заседании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности (МГСИС), поддержали реализацию ряда совместных проектов. Что касается сотрудничества Кыргызпатента с Роспатентом, то оно успешно осуществляется уже в течение многих лет по различным направлениям. В том числе, в таких сферах, как защита прав и интересов правообладателей, создание цифровой площадки для физических и юридических лиц, осуществляющих управление правами на результаты интеллектуальной деятельности, формирование стандартов, технологий и инструментов рынка интеллектуальных прав в цифровой среде, взаимодействия в рамках международной сети.