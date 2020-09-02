Погода
$ 78.04 - 78.39
€ 92.35 - 93.52

Совет безопасности в узком составе принял ряд решений

96  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Совет безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош рассмотрел вопрос: "О мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года", по итогам которого принял следующее решение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Принять к сведению доклады председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайлдабековой Н.К., Премьер-министра Кыргызской Республики Боронова К.А и министра внутренних дел Кыргызской Республики Джунушалиева К.А.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

- обеспечить надлежащее исполнение норм Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- совместно с Центральной комиссией по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления обеспечить реализацию Указа Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 2 июля 2020 года № 139;

- обеспечить координацию и взаимодействие между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, государственными органами и органами местного самоуправления по реализации поставленных задач

в предвыборный, выборный и поствыборный периоды;

- на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди руководителей и служащих государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления

о недопустимости нарушений избирательного законодательства Кыргызской Республики;

- запретить должностным лицам, указанным в предыдущем абзаце:

вмешиваться в деятельность избирательных комиссий;

принимать участие в предвыборной агитации в пользу

каких-либо кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или политических партий;

использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или каких-либо политических партий;

- в установленном законом порядке привлекать

к дисциплинарной и иной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей по основаниям утраты доверия, руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, незаконно участвующих в предвыборной агитации, а также использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кене ша Кыргызской Республики или политических партий;

- обеспечить предусмотренную избирательным законодательством возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, политическими партиями, уполномоченными представителями и доверенными лицами;

- принять исчерпывающие меры, обеспечивающие проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

на принципах гласности и демократичности, исключительно

в правовом поле и на должном организационном уровне;

- обеспечить бесперебойную работу энергосистемы и систем телекоммуникации, в случае необходимости снабдить избирательные участки и государственные органы, задействованные

в избирательном процессе, источниками бесперебойного электрического питания (генераторы);

- в срок до 10 сентября 2020 года совместно

с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- на постоянной основе координировать работу избирательных участков, расположенных в дипломатических представительствах иностранных государств;

- в срок до 15 сентября 2020 года совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления разработать и утвердить план по недопущению заражения граждан Кыргызской Республики, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательны х участков в день выборов;

- обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор

на территории Кыргызской Республики в день проведения выборов.

Рекомендовать Центральной комиссии по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики:

- совместно с Правительством Кыргызской Республики и органами местного самоуправления принять меры, направленные на:

устранение существующих технических и организационных проблем и решение задач по проведению постоянной, слаженной

и синхронизированной работы лиц, задействованных в избирательном процессе, обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования и технических средств, используемых в выборном процессе на избирательных участках, безопасности

и сохранности биометрических данных граждан;

эффективное взаимодействие государственных институтов, обеспечивающих выборный процесс, в целях достижения максимальной открытости и прозрачности всех подготовительных, избирательных и поствыборных процессов и решений;

исключение любых форм воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или иного влияния на их свободное волеизъявление;

- провести разъяснительную работу с лидерами, политическими советами и представителями политических партий по техническим

и иным избирательным процедурам;

- совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 25 сентября 2020 года:

обеспечить всех членов избирательных комиссий, независимых наблюдателей и иных лиц, задействованных в работе избирательных участков, средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, защитные экраны для лица), в случае необходимости защитными костюмами, в том числе лиц, работающих с избирателями, голосующими на дому;

провести обучение вышеназванных лиц правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности при контакте с избирателями и обработке бюллетеней;

оснастить все избирательные участки дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, а также установить информационные стенды о правилах социального дистанцирования,

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

и требований;

организовать работу избирательных участков с соблюдением правил социального дистанцирования, в том числе в части расположения урн для бюллетеней, кабинок для голосования

и рабочих мест для членов избирательных комиссий;

организовать в день выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проведение дезинфекции всех избирательных участков;

- совместно с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и средствами массовой информации:

провести широкую информационную кампанию, в рамках которой призвать граждан проявить гражданскую активность

и реализовать свое избирательное право 4 октября 2020 года;

организовать информирование населения о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

и требований при посещении избирательных участков и недопущении массового скопления людей во время голосования.

Предложить Верховному суду Кыргызской Республики:

- в установленном законом порядке обеспечить своевременность рассмотрения и принятия процессуальных решений судебными органами по поступающим исковым заявлениям, жалобам

и обращениям по фактам нарушения избирательного законодательства в целях своевременного принятия решений органом по проведению выборов;

- организовать дежурство судей и работников судебных органов в период с 1 по 10 октября 2020 года.

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

- обеспечить надлежащий надзор за точным и единообразным исполнением Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и законов Кыргызской Республики всеми участниками избирательного процесса, в том числе организовать в установленном законом порядке рассмотрение жалоб и заявлений, а также сообщений средств массовой информации и интернет-ресурсов;

- совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить обмен соответствующей информацией и принять меры по пресечению фактов нарушения избирательного законодательства, с информированием населения о работе органов прокуратуры;

- активизировать работу по предотвращению, выявлению

и пресечению фактов несоблюдения государственными гражданскими

служащими и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных, фискальных органов и военнослужащими установленных действующим законодательством ограничений, направленных на запрещение участия в предвыборной агитации, участия или содействия в какой-либо форме деятельности политических партий, участия на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий;

- усилить надзор за своевременностью рассмотрения и принятия решений по жалобам и обращениям в соответствии с требованиями законодательства;

- обеспечить в период с 1 по 10 октября 2020 года круглосуточное дежурство сотрудников органов прокуратуры для оперативного и своевременного решения вышеуказанных рекомендаций.

Рекомендовать Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики:

- в срок до 10 сентября 2020 года совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики сформировать оперативный штаб по обеспечению общественной безопасности на весь период выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- обеспечить:

безопасность избирательных участков и членов участковых избирательных комиссий;

недопущение негативного и деструктивного внешнего

и внутреннего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных

в проведении независимых и демократических выборов в стране;

оперативное реагирование на действия транснациональных, религиозно-экстремистских и террористических организаций;

- совместно с Центральной комиссией по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики обеспечить доставку бюллетеней на избирательные участки и их охрану.

Рекомендовать Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:

- в срок до 10 сентября 2020 года во взаимодействии

с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления обеспечить составление качественного

и полного списка избирателей, исключающего возможность лишения избирателей права на волеизъявление в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- исключить технические риски, связанные с биометрической регистрацией и идентификацией избирателей;

- в срок до 1 октября 2020 года совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики обеспечить надежную деятельность информационно-коммуникационных технологий и связи, государственных автоматизированных информационных систем, а также безопасность этих систем, в том числе сохранность, целостность и устойчивость работы системы биометрической идентификации граждан.

Рекомендовать Государственной пограничной службе Кыргызской Республики:

– во взаимодействии с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики усилить несение службы на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу Кыргызской Республики;

- с 25 сентября 2020 года ввести усиленный вариант охраны и защиты государственной границы;

- провести целенаправленную предупредительно-профилактическую и разъяснительную работу с населением приграничных районов по предотвращению пограничных инцидентов, конфликтных ситуаций и соблюдению режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу.

Рекомендовать Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики:

- оказать содействие территориальным избирательным комиссиям в проведении избирательного процесса на территории учреждений исполнения наказаний с обеспечением их безопасности;

- в день проведения выборов организовать голосование спецконтингента и работников учреждений исполнения наказаний

с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм безопасности.

Рекомендовать Министерству здравоохранения Кыргызской Республики организовать круглосуточное дежурство бригад скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи

на избирательных участках. В этих целях предусмотреть необходимое количество мобильных бригад и машин скорой помощи для оперативного реагирования на поступающие вызовы.

Рекомендовать главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош и местных органов самоуправления на постоянной основе:

- оказывать содействие Центральной комиссии по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики в проведении избирательного процесса;

- проводить разъяснительно-профилактическую работу среди местного населения о недопустимости отдельными гражданами

и группами лиц противоправных действий, в том числе

по препятствованию выполнения государственными органами

и членами избирательных комиссий своих функций и полномочий;

- оказать содействие территориальным избирательным комиссиям и организациям здравоохранения в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических норм требований

на избирательных участках и близлежащих территориях.

Рекомендовать Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики во взаимодействии с местными государственным администрациям, мэриями городов в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики обеспечить оказание содействия территориальным и участковым избирательным комиссиям

в формировании списков избирателей с участием глав айыл окмоту.

Рекомендовать Министерству иностранных дел Кыргызской Республики активизировать:

- деятельность дипломатических представительств Кыргызской Республики за рубежом, работу с иностранным дипломатическим корпусом, с представителями международных организаций, аккредитованных в стране, направленную на проведение ряда встреч с аккредитованными международными наблюдателями, а также представителями международных организаций по разъяснению конституционно-правовых норм организации и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеш а Кыргызской Республики;

- информационно-разъяснительную работу среди избирателей, проживающих и находящихся за пределами республики, об условиях реализации ими избирательного права, установленных законодательством, а также о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при голосовании.

14. Рекомендовать Министерству финансов Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391603
Теги:
выборы, совбез, Сооронбай Жээнбеков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  