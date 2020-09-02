Совет безопасности в узком составе принял ряд решений

Совет безопасности в узком составе с участием руководителей государственных органов, полномочных представителей Правительства в областях, мэров городов Бишкек и Ош рассмотрел вопрос: "О мерах по подготовке и проведению выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 4 октября 2020 года", по итогам которого принял следующее решение. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Принять к сведению доклады председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Шайлдабековой Н.К., Премьер-министра Кыргызской Республики Боронова К.А и министра внутренних дел Кыргызской Республики Джунушалиева К.А.

Рекомендовать Правительству Кыргызской Республики:

- обеспечить надлежащее исполнение норм Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и законов Кыргызской Республики в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- совместно с Центральной комиссией по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики, Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления обеспечить реализацию Указа Президента Кыргызской Республики "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" от 2 июля 2020 года № 139;

- обеспечить координацию и взаимодействие между Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, государственными органами и органами местного самоуправления по реализации поставленных задач

в предвыборный, выборный и поствыборный периоды;

- на постоянной основе проводить разъяснительную работу среди руководителей и служащих государственных органов, местных государственных администраций, органов местного самоуправления

о недопустимости нарушений избирательного законодательства Кыргызской Республики;

- запретить должностным лицам, указанным в предыдущем абзаце:

вмешиваться в деятельность избирательных комиссий;

принимать участие в предвыборной агитации в пользу

каких-либо кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или политических партий;

использовать преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики или каких-либо политических партий;

- в установленном законом порядке привлекать

к дисциплинарной и иной ответственности, вплоть до освобождения от занимаемых должностей по основаниям утраты доверия, руководителей и должностных лиц органов исполнительной власти, правоохранительных органов, местных государственных администраций и органов местного самоуправления, незаконно участвующих в предвыборной агитации, а также использующих преимущества должностного или служебного положения в пользу кандидатов в депутаты Жогорку Кене ша Кыргызской Республики или политических партий;

- обеспечить предусмотренную избирательным законодательством возможность свободного проведения агитации гражданами Кыргызской Республики, кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, политическими партиями, уполномоченными представителями и доверенными лицами;

- принять исчерпывающие меры, обеспечивающие проведение выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

на принципах гласности и демократичности, исключительно

в правовом поле и на должном организационном уровне;

- обеспечить бесперебойную работу энергосистемы и систем телекоммуникации, в случае необходимости снабдить избирательные участки и государственные органы, задействованные

в избирательном процессе, источниками бесперебойного электрического питания (генераторы);

- в срок до 10 сентября 2020 года совместно

с правоохранительными органами разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- на постоянной основе координировать работу избирательных участков, расположенных в дипломатических представительствах иностранных государств;

- в срок до 15 сентября 2020 года совместно с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления разработать и утвердить план по недопущению заражения граждан Кыргызской Республики, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательны х участков в день выборов;

- обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор

на территории Кыргызской Республики в день проведения выборов.

Рекомендовать Центральной комиссии по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики:

- совместно с Правительством Кыргызской Республики и органами местного самоуправления принять меры, направленные на:

устранение существующих технических и организационных проблем и решение задач по проведению постоянной, слаженной

и синхронизированной работы лиц, задействованных в избирательном процессе, обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования и технических средств, используемых в выборном процессе на избирательных участках, безопасности

и сохранности биометрических данных граждан;

эффективное взаимодействие государственных институтов, обеспечивающих выборный процесс, в целях достижения максимальной открытости и прозрачности всех подготовительных, избирательных и поствыборных процессов и решений;

исключение любых форм воздействия на граждан с целью их принуждения к участию или неучастию в выборах или иного влияния на их свободное волеизъявление;

- провести разъяснительную работу с лидерами, политическими советами и представителями политических партий по техническим

и иным избирательным процедурам;

- совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в срок до 25 сентября 2020 года:

обеспечить всех членов избирательных комиссий, независимых наблюдателей и иных лиц, задействованных в работе избирательных участков, средствами индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки, защитные экраны для лица), в случае необходимости защитными костюмами, в том числе лиц, работающих с избирателями, голосующими на дому;

провести обучение вышеназванных лиц правилам соблюдения санитарно-эпидемиологических требований безопасности при контакте с избирателями и обработке бюллетеней;

оснастить все избирательные участки дезинфицирующими средствами и бесконтактными термометрами, а также установить информационные стенды о правилах социального дистанцирования,

необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

и требований;

организовать работу избирательных участков с соблюдением правил социального дистанцирования, в том числе в части расположения урн для бюллетеней, кабинок для голосования

и рабочих мест для членов избирательных комиссий;

организовать в день выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проведение дезинфекции всех избирательных участков;

- совместно с Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики и средствами массовой информации:

провести широкую информационную кампанию, в рамках которой призвать граждан проявить гражданскую активность

и реализовать свое избирательное право 4 октября 2020 года;

организовать информирование населения о необходимости неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических норм

и требований при посещении избирательных участков и недопущении массового скопления людей во время голосования.

Предложить Верховному суду Кыргызской Республики:

- в установленном законом порядке обеспечить своевременность рассмотрения и принятия процессуальных решений судебными органами по поступающим исковым заявлениям, жалобам

и обращениям по фактам нарушения избирательного законодательства в целях своевременного принятия решений органом по проведению выборов;

- организовать дежурство судей и работников судебных органов в период с 1 по 10 октября 2020 года.

Рекомендовать Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

- обеспечить надлежащий надзор за точным и единообразным исполнением Конституции Кыргызской Республики, конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и законов Кыргызской Республики всеми участниками избирательного процесса, в том числе организовать в установленном законом порядке рассмотрение жалоб и заявлений, а также сообщений средств массовой информации и интернет-ресурсов;

- совместно с Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики обеспечить обмен соответствующей информацией и принять меры по пресечению фактов нарушения избирательного законодательства, с информированием населения о работе органов прокуратуры;

- активизировать работу по предотвращению, выявлению

и пресечению фактов несоблюдения государственными гражданскими

служащими и муниципальными служащими, сотрудниками правоохранительных, фискальных органов и военнослужащими установленных действующим законодательством ограничений, направленных на запрещение участия в предвыборной агитации, участия или содействия в какой-либо форме деятельности политических партий, участия на выборах в качестве наблюдателей, уполномоченных представителей и доверенных лиц политических партий;

- усилить надзор за своевременностью рассмотрения и принятия решений по жалобам и обращениям в соответствии с требованиями законодательства;

- обеспечить в период с 1 по 10 октября 2020 года круглосуточное дежурство сотрудников органов прокуратуры для оперативного и своевременного решения вышеуказанных рекомендаций.

Рекомендовать Министерству внутренних дел Кыргызской Республики и Государственному комитету национальной безопасности Кыргызской Республики:

- в срок до 10 сентября 2020 года совместно с Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики сформировать оперативный штаб по обеспечению общественной безопасности на весь период выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- обеспечить:

безопасность избирательных участков и членов участковых избирательных комиссий;

недопущение негативного и деструктивного внешнего

и внутреннего влияния и вмешательства лиц, не заинтересованных

в проведении независимых и демократических выборов в стране;

оперативное реагирование на действия транснациональных, религиозно-экстремистских и террористических организаций;

- совместно с Центральной комиссией по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики обеспечить доставку бюллетеней на избирательные участки и их охрану.

Рекомендовать Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики:

- в срок до 10 сентября 2020 года во взаимодействии

с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики, местными государственными администрациями, мэриями городов Бишкек и Ош и органами местного самоуправления обеспечить составление качественного

и полного списка избирателей, исключающего возможность лишения избирателей права на волеизъявление в предстоящих выборах депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики;

- исключить технические риски, связанные с биометрической регистрацией и идентификацией избирателей;

- в срок до 1 октября 2020 года совместно с Государственным комитетом информационных технологий и связи Кыргызской Республики обеспечить надежную деятельность информационно-коммуникационных технологий и связи, государственных автоматизированных информационных систем, а также безопасность этих систем, в том числе сохранность, целостность и устойчивость работы системы биометрической идентификации граждан.

Рекомендовать Государственной пограничной службе Кыргызской Республики:

– во взаимодействии с Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики усилить несение службы на контрольно-пропускных пунктах через государственную границу Кыргызской Республики;

- с 25 сентября 2020 года ввести усиленный вариант охраны и защиты государственной границы;

- провести целенаправленную предупредительно-профилактическую и разъяснительную работу с населением приграничных районов по предотвращению пограничных инцидентов, конфликтных ситуаций и соблюдению режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через государственную границу.

Рекомендовать Государственной службе исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики:

- оказать содействие территориальным избирательным комиссиям в проведении избирательного процесса на территории учреждений исполнения наказаний с обеспечением их безопасности;

- в день проведения выборов организовать голосование спецконтингента и работников учреждений исполнения наказаний

с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и норм безопасности.

Рекомендовать Министерству здравоохранения Кыргызской Республики организовать круглосуточное дежурство бригад скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи

на избирательных участках. В этих целях предусмотреть необходимое количество мобильных бригад и машин скорой помощи для оперативного реагирования на поступающие вызовы.

Рекомендовать главам местных государственных администраций, мэрам городов Бишкек и Ош и местных органов самоуправления на постоянной основе:

- оказывать содействие Центральной комиссии по выборам

и проведению референдумов Кыргызской Республики в проведении избирательного процесса;

- проводить разъяснительно-профилактическую работу среди местного населения о недопустимости отдельными гражданами

и группами лиц противоправных действий, в том числе

по препятствованию выполнения государственными органами

и членами избирательных комиссий своих функций и полномочий;

- оказать содействие территориальным избирательным комиссиям и организациям здравоохранения в обеспечении соблюдения санитарно-эпидемиологических норм требований

на избирательных участках и близлежащих территориях.

Рекомендовать Государственному агентству по делам местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской Республики во взаимодействии с местными государственным администрациям, мэриями городов в период подготовки и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики обеспечить оказание содействия территориальным и участковым избирательным комиссиям

в формировании списков избирателей с участием глав айыл окмоту.

Рекомендовать Министерству иностранных дел Кыргызской Республики активизировать:

- деятельность дипломатических представительств Кыргызской Республики за рубежом, работу с иностранным дипломатическим корпусом, с представителями международных организаций, аккредитованных в стране, направленную на проведение ряда встреч с аккредитованными международными наблюдателями, а также представителями международных организаций по разъяснению конституционно-правовых норм организации и проведения выборов депутатов Жогорку Кенеш а Кыргызской Республики;

- информационно-разъяснительную работу среди избирателей, проживающих и находящихся за пределами республики, об условиях реализации ими избирательного права, установленных законодательством, а также о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований при голосовании.

14. Рекомендовать Министерству финансов Кыргызской Республики своевременно и в полном объеме обеспечить финансирование мероприятий, связанных с проведением выборов депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.