В посольстве КР в РФ не ослабевает поток посетителей

Несмотря на то, что посольство КР в РФ с недавних пор уже не занимается формированием списков соотечественников для отправки чартерными авиарейсами в Кыргызстан, сюда по-прежнему ежедневно обращается большое количество посетителей. Как отметили в дипмиссии, у сограждан сегодня возникает или накопилось за минувшие месяцы немало вопросов, решение которых требует содействия дипломатов.

Напомним, что очереди возле здания посольства и его консульской службы перестали выстраиваться после 27 августа. Именно с этого дня, согласно решению Министерства иностранных дел Кыргызстана, прекратилось формирование упомянутых списков загранучреждениями КР в РФ, в частности, посольством в Москве, канцелярией посольства в Санкт – Петербурге, генеральными консульствами в Екатеринбурге и Новосибирске. С того же дня стало возможным свободное приобретение авиабилетов на чартеры, осуществляемые авиакомпаниям "Авиатраффик", "Аэрофлот", "Сибирь", "ТезДжет", "Уральские авиалинии", на условиях реализации билетов в официальных авиакассах либо онлайн-продажи с официальных сайтов данных авиакомпаний.

Но посетителей в посольстве, хоть оно и перешло на привычный режим работы, очень много. В дипмиссии комментируют: только в Москве и Московской области сосредоточено до 700 граждан КР, что примерно соответствует населению двух областей республики - Таласской и Иссык-Кульской. Решением вопросов, находящихся в компетенции различных госслужб на местах в этих и других регионах Кыргызстана, включая Бишкек, приходится заниматься в Москве посольством с его немногочисленным штатом.

Эти вопросы связаны с обменом и получением паспортов, других необходимых документов, включая свидетельства о возвращении на родину (СВР), с предоставлением различных консульских услуг и так далее. Дополнительная нагрузка появилась у сотрудников посольства и в связи с подготовкой к выборам в Жогорку Кенеш, назначенных на 4 октября 2020 года.

Согласно установленному порядку, избирательные участки во время избирательных кампаний в Кыргызстане организуются в России на базе его дипучреждений. В этот раз в самом посольстве решено впервые разместить два таких участка. Подготовка к важнейшему для страны событию идет полным ходом. Имеется необходимое оборудование, развернута разъяснительная работа среди соотечественников.

Их информируют, что в соответствии с законодательством КР в список избирателей за рубежом включаются граждане республики, которые состоят на консульском учете в ее загранучреждениях. Основным требованием для участия в выборах является прохождение избирателями биометрической регистрации. Те, кто ранее не сделал это, могут сдать биометрические данные в дипломатических представительствах и консульских учреждениях КР. Встать на консульский учет теперь можно как при личном обращении, так и дистанционно. А вот для прохождения биометрии необходимо присутствие самого избирателя.