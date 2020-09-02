Алмазбека Атамбаева переводят в СИЗО-1 из СИЗО ГКНБ

Бывшего президента Алмазбека Атамбаева переводят из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

"Алмазбека Атамбаева - носителя государственных секретов, переводят из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1. В соответствии с законодательством и сложившейся практикой Алмазбек Атамбаев, как экс-президент Кыргызкой Республики, в худшем случае должен был содержатся в СИЗО ГКНБ. Но не в коем случае не в СИЗО-1. В СИЗО ГКНБ следовало содержать бывшего президента до тех пор, пока не вступит в силу приговор (оправдательный или обвинительный) по последнему уголовному делу. На сегодня на стадии расследования находятся несколько сфабрикованных уголовных дел в отношении Алмазбека Атамбаева", - написал Жоошев в социальных сетях.

Напомним, Алмазбек Атамбаев судами двух инстанций приговорен к 11 годам лишения свободы по делу об освобождении Азиза Батукаева. Также он является обвиняемым по делу о событиях в Кой-Таше.