Вернуть молодость!

Любой специалист скажет, что красота и молодость начинаются не с косметики, а с того, чем вы наполняете свою тарелку. Хорошие продукты, богатые витаминами, полезными жирами и, конечно, кальцием, – вот настоящий секрет сияющего внешнего вида звезд кино и подиума.

Витаминами наиболее насыщены морепродукты, лидером из которых уверенно можно назвать икру морского ежа. Она содержит витаминов в 10 раз больше, чем любая зелень или даже рыба.

Морские ежи обитают в морях Дальнего Востока. С 1974 г. их изучением занимаются морские биологи трех крупных научных центров Владивостока. В результате исследований был разработан комплекс "ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ".

Факты об икре морских ежей

Для здоровой и сияющей кожи нужны витамины, минералы, в том числе кальций. Икра морского ежа – рекордсмен по этой части:

Клинические исследования продукта

В крупном научном центре Дальнего Востока женщины принимали "ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ" в течение трех недель. В результате было отмечено:

значительное улучшение состояния кожи; восстановление уровня увлажненности кожи; заметное повышение упругости кожи.

Кожа стала, бесспорно, более гладкой, по сравнению с изначальным состоянием. Также отмечался процесс улучшения состояния кожного покрова и после окончания курса.

(Н.Н. Ковалев. Морские ежи: Биомедицинские аспекты практического применения. – Владивосток: "Дальнаука", 2016. – 128 с.)

Высокая безопасность

Комплекс не содержит гормонов, сои, фитоэстрогенов и искусственных витаминов. В состав входит икра морского ежа Дальнего Востока, кальций (морской) и шиповник.

Выгодная цена и другие преимущества

Цена "ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ" в аптеках – 1200-1300 сомов, что сопоставимо со стоимостью других популярных витаминов для красоты. Но c этим продуктом за свои деньги вы получите несравнимо больше витаминов! Причем в оригинале – все витамины природного происхождения. Они лучше усваиваются и более активны.

А главное, вы получаете результат быстрее – видимый эффект не за два месяца, а за три недели!

"ЭКСТРА МОЛОДОСТЬ" в аптеках Кыргызстана. Тел.: 0312 68 91 42, 0555 68 91 41.Сайт: neman.kg

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ. ООО "ФармОушен Трейд". ОГРН 115250 9000291. 692856, г. Партизанск, ул. Кутузова, д. 60. Тел.: 8 (42363) 6-70-60.

Имеются противопоказания. Перед употреблением проконсультируйтесь с врачом.