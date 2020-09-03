Для безопасности России приоритетно сотрудничество со странами СНГ

"Современный миропорядок и его влияние на национальную безопасность Российской Федерации"– круглый стол на такую тему провело Министерство обороны. Участие в нем приняли руководители и эксперты государственных и общественных организаций страны, международных структур.

Основное внимание участники они, по информации ведомства, уделили проблемам обеспечения национальной безопасности государства в условиях современного миропорядка, укрепления региональной и глобальной безопасности, развитию научных связей военного и гражданского экспертного сообщества с другими странами.

В числе спикеров были представители Секретариата Совета министров обороны стран СНГ, которые посвятили свой доклад состоянию и перспективам военного сотрудничества в формате Содружества.

Они отметили, что развитие взаимодействия с государствами постсоветского пространства является для России одним из приоритетов её внешней политики и играет важную роль в обеспечении национальной и региональной безопасности. Данный тезис не только закреплен в ряде основополагающих документов РФ, в том числе Стратегии национальной безопасности России до 2020 года и Концепции ее внешней политики, но и находит свою реализацию в практике многостороннего и двустороннего военного сотрудничества.

Оно, как подчеркнули докладчики, развивается в самом широком спектре взаимных интересов и существенно влияет на обеспечение региональной безопасности и стабильности государств. Даже нынешние трудности с пандемией COVID-19 не остановили такое взаимодействие, а лишь подтолкнули к расширению и поиску новых форм и направлений международных контактов.

Значительные перспективы для дальнейшего партнерства в военной сфере открываются с утверждением Советом глав государств СНГ Концепции военного сотрудничества до 2025 года, разработанной Советом министров обороны стран Содружества.

Во время пандемии в числе российских ведомств и организаций было и Министерство обороны РФ. В течение месяца команда отправленных им военных медиков вместе с кыргызстанскими коллегами работала в госпиталях Бишкека и Оша и осмотрела более 450 пациентов, способствовала лечению и выписке около 200 человек. Россияне, прибывшие в республику самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации, также привезли с собой нужное медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Перед возвращением на родину все они получили награды от Генштаба ВС Кыргызстана и Государственного комитета по делам обороны КР.