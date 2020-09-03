Депутат Никитенко: Коррупция и непрофессионализм правительства очень опасны

Председатель Комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша Наталья Никитенко экслюзивно для VB.KG выступила с резкой критикой работы правительства, возглавляемого премьер-министром Кубатбеком Бороновым.

Никитенко отмечает следующее. Согласно одному из недавно опубликованных авторитетных соцопросов, главные темами, которые волнуют наших граждан: экономика, короновирус, коррупция, здравоохранение и образование.

- На мой взгляд все эти темы связаны между собой. 53 процента наших граждан считают направления развития страны неправильным. Именно коррупция и непрофессионализм правительства привели к плачевному состоянию экономки, здравоохранения и образования. туация в экономике плачевная, мы теряем поступления, из-за того, что мы так и не смогли помочь нашему бизнесу. Мы так и не увидели нормального плана выхода из кризиса, о чем я и некоторые мои коллеги говорили не раз, - подчеркивает Никитенко.

Она негодует, что "зато мы резко увеличили количество долгов и до сих пор не получили полного и цельного ответа куда направляются все заемные средства, какова эффективность их использования".

- Коллапс системы здравоохранения привел к смерти 1,5 тысячи наших граждан. Весь мир занят подготовкой ко второй волне – строятся больницы, готовят врачей, изготавливают вакцины. А что у нас – объявленные больницы еще не построены, врачам так и не выплатили причитающиеся им деньги. Несмотря на принятый закон об обязательных выплатах, Правительство нашло способ обойти выплаты, создав комиссию, которой врачи должны доказывать, что они заразились на работе! Это нонсенс. К тому же, Правительство пытается пересмотреть масштабы эпидемии, точнее, уменьшить их. Не справившись в те тяжелые дни, сейчас пытаются задним числом, сократить количество жертв. И представить, что у нас не так и все плохо?! – иронизирует Никитенко.

Она возмущается: сначала одни чиновники мудро пытаются сократить количество умерших с 1500 человеке до 1000, заявив месяц спустя, что они умерли не от коронавируса. Для чего? Сэкономить деньги? Или чтобы в глазах начальства выглядеть героями?

Затем другие чиновники заявляют, что в Кыргызстане смертность на 1 млн населения - 40, в Азербайджане - 52, в Армении - 296, в Белоруссии - 72, в Казахстане - 81, в Молдавии - 246, в России - 117. Меньше нас в Таджикистане на один миллион - 7, в Узбекистане - 9, на Украине - 58.

Чиновники не умеют считать? 1060 официальных смертей никак не может быть 40 на миллион, это 162 смерти на миллион населения (1060 смертей всего).

Для чего это все делается? Для того, чтобы с честными глазами заявить – "мы не на таком страшном месте".

Смерть 1500, 1000 наших соотечественников, доверявших нашей медицине, нашему Министерству здравоохранения, смерть даже 40 человек на 1 миллион, это страшные цифры!

Что касается образования, то по мнению большинства экспертов – если карантин для школьников и студентов продлится еще 3 месяца, то мы потеряем это поколение, в части его образованности и воспитания.

- Не очень понимаю логику правительства, почему детские сады и первые классы могут ходить в школу, а другие классы нет? Никто из наших соседей не продлил карантин. Они меньше нас думают о детях? Нет, по моему мнению, это последствия фактически объявленной правительством политики - ничего не делать, лишь бы чего не вышло. Я думаю, это решение продиктовано боязнью выборов. Правительство думает больше о выборах, чем о будущем страны. Ведь были внесены разумные предложения – допустить к учебе частные школы, с малокомплектными классами, допустить обучение в многочисленных малокомплектных государственных школах, допустить к учебе выпускные классы, допустить к учебе по методу деления классов на две группы и так далее, - говорит Никитенко.

Она напоминает, что рациональных предложений было много, но они заставили бы правительство брать на себя ответственность, думать и что-то делать.

- А так очень просто взять и запретить. И никто не думает о несчастных учителях, которые мучаются в тяжелых условиях, о родителях, о детях, которые сталкиваются теперь с насилием и с непониманием! – подчеркивает Никитенко.