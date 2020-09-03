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Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Чуйскую область

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Глава государства сегодня, 3 сентября, с рабочей поездкой посетит Чуйскую область. Об этом сообщает его пресс-служба.

В рамках поездки президент ознакомится в Московском и Жайылском районах с ходом цифровизации органов местного самоуправления, судебных органов и медицинских учреждений.

Также Сооронбай Жээнбеков ознакомится с деятельностью сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, и с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой.


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URL: https://www.vb.kg/391626
Теги:
президент, Чуйская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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