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Депутаты на месяц. Семь новых парламентариев принесли присягу

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- Оксана Гут
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Новые депутаты Жогорку Кенеша поклялись на верность родине и народу.

Сегодня, 3 сентября, на заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь депутатов ЖК КР:

Сталбек Молдалиев,

Нурлан Сырдыбаев,

Осмон Турдумамбетов,

Мээримбек Койчуманов,

Уланбек Исмаилов,

Улугбек Садиков,

Байгазы Кенжебаев.

Напомним, многие нынешние парламентарии намерены баллотироваться в следующий созыв Жогорку Кенеша. Некоторые из них в связи с подготовкой к выборам сдали свои депутатские мандаты.

Выборы депутатов ЖК пройдут 4 октября.


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URL: https://www.vb.kg/391628
Теги:
выборы, присяга, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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