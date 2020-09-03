Депутаты на месяц. Семь новых парламентариев принесли присягу

Новые депутаты Жогорку Кенеша поклялись на верность родине и народу.

Сегодня, 3 сентября, на заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь депутатов ЖК КР:

Сталбек Молдалиев,

Нурлан Сырдыбаев,

Осмон Турдумамбетов,

Мээримбек Койчуманов,

Уланбек Исмаилов,

Улугбек Садиков,

Байгазы Кенжебаев.

Напомним, многие нынешние парламентарии намерены баллотироваться в следующий созыв Жогорку Кенеша. Некоторые из них в связи с подготовкой к выборам сдали свои депутатские мандаты.

Выборы депутатов ЖК пройдут 4 октября.