Депутаты на месяц. Семь новых парламентариев принесли присягу

Новые депутаты Жогорку Кенеша поклялись на верность родине и народу.
Сегодня, 3 сентября, на заседании Жогорку Кенеша принесли присягу семь депутатов ЖК КР:
Сталбек Молдалиев,
Нурлан Сырдыбаев,
Осмон Турдумамбетов,
Мээримбек Койчуманов,
Уланбек Исмаилов,
Улугбек Садиков,
Байгазы Кенжебаев.
Напомним, многие нынешние парламентарии намерены баллотироваться в следующий созыв Жогорку Кенеша. Некоторые из них в связи с подготовкой к выборам сдали свои депутатские мандаты.
Выборы депутатов ЖК пройдут 4 октября.