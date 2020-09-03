Лидер СДПК пожаловался в ЦИК на Эльвиру Сурабалдиеву и Ису Омуркулова

Лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов обратился в ЦИК КР с жалобой на депутатов от фракции СДПК Ису Омуркулова, Эльвиру Сурабалдиеву, Кожобека Рыспаева, Гулькан Молдобекову и Анвара Артыкова, что они нарушают закон КР "О политических партиях".

По его словам, согласно этой норме "гражданин КР может быть членом только одной партии".

Основная же претензия Абдрахманова заключается в том, что вышеназванные депутаты, являясь членами СДПК, тем не менее, баллотируются в парламент от других партий.

"И они на сегодняшний день никаких заявлений на имя председателя СДПК С. У. Абдрахманова о выходе из членства СДПК не подавали, также не заявляли о выходе и парламентской фракции СДПК, - а Омуркулов о сложении лидерства фракции",

Прошу обязать политические партии "Мекеним Кыргызстан" и "Социал-демократы" исправить перечисленные выше нарушения закона, в случае не исправления исключить указанных членов СДПК из списка кандидатов ПП "Мекеним Кыргызстан" и ПП "Социал-демократы"", - написал он в своем заявлений в ЦИК.