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Лидер СДПК пожаловался в ЦИК на Эльвиру Сурабалдиеву и Ису Омуркулова

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- Бакыт Басарбек
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Лидер СДПК Сагынбек Абдрахманов обратился в ЦИК КР с жалобой на депутатов от фракции СДПК Ису Омуркулова, Эльвиру Сурабалдиеву, Кожобека Рыспаева, Гулькан Молдобекову и Анвара Артыкова, что они нарушают закон КР "О политических партиях".

По его словам, согласно этой норме "гражданин КР может быть членом только одной партии".

Основная же претензия Абдрахманова заключается в том, что вышеназванные депутаты, являясь членами СДПК, тем не менее, баллотируются в парламент от других партий.

"И они на сегодняшний день никаких заявлений на имя председателя СДПК С. У. Абдрахманова о выходе из членства СДПК не подавали, также не заявляли о выходе и парламентской фракции СДПК, - а Омуркулов о сложении лидерства фракции",

Прошу обязать политические партии "Мекеним Кыргызстан" и "Социал-демократы" исправить перечисленные выше нарушения закона, в случае не исправления исключить указанных членов СДПК из списка кандидатов ПП "Мекеним Кыргызстан" и ПП "Социал-демократы"", - написал он в своем заявлений в ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/391630
Теги:
Иса Омуркулов, СДПК, Кыргызстан, Сагынбек Абдрахманов, Эльвира Сурабалдиева
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