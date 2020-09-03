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В Москве расследуют факты обмана кыргызстанцев в период пандемии

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- Евгений Денисенко
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О промежуточных итогах деятельности сообщила специальная комиссия, действующая при посольстве КР в РФ. Эта комиссия была образована в целях выявления и пресечения коррупционных и мошеннических действий в отношении граждан Кыргызстана, стремившихся быть включенными в список вылетающих чартерными авиарейсами на родину.

Подобные случаи имели место в то время, когда еще не была разрешена свободная продажа билетов на такие рейсы и у здания посольства ежедневно выстраивались очереди. Рассмотрением заявлений и обращений граждан по фактам противозаконных деяний отдельных лиц и занимается спецкомиссия во главе с представителем МВД КР в РФ, полковником милиции Нурланом Жанбаевым.

К сегодняшнему дню, по информации посольства со ссылкой на материалы комисии, последней выявлено 20 фактов мошеннических действий. Они совершены 12 людьми, которые обещали за денежные вознаграждения содействовать включению в список пассажиров чартерных рейсов. В результате потерпевшим был причинен материальный ущерб на общую сумму 435 700 рублей. Все установленные факты были зарегистрированы в территориальных отделениях полиции Москвы.

На основе этих материалов возбуждено 3 уголовных дела, по привлечению виновных к уголовной ответственности в соответствии с законодательством РФ. По 6 фактам в данное время решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

"В то же время, к сожалению, основная часть потерпевших по 20 выявленным фактам, ранее заявлявшие о вымогательстве денежных средств, отказалась от своих претензий в связи с возмещением материального ущерба и подала соответственно встречные заявления. Данные действия наших граждан привели к вынесению постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по 11 фактам со стороны правоохранительных органов РФ. В этой связи привлечь виновных лиц к уголовной ответственности не представилось возможным", - отметили в посольстве.

Также имели место два случая, когда граждане КР в устной форме заявляли о мошеннических действиях. Однако отказались писать официальные заявления в правоохранительные органы, мотивируя это необходимостью уехать в Кыргызстан.

Посольство призывало соотечественников "проявлять гражданскую ответственность и сознательность и сообщать о фактах противозаконных действий для пресечения преступлений". И пообещало, что все подобные действия будут жестко пресекаться, а виновные - привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Сообщаются и ресурсы, на которые можно направлять соответствующую информацию. Это персональный блог посла КР в РФ Аликбека Джекшенкулова -elchi.ru и электронная почта представительства МВД КР в РФ – predstavitelstvomvd@mail.ru, а также телефон горячей линии: +7(926) 890 87 00. "Анонимность гарантируем", - подчеркнули в посольстве.


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URL: https://www.vb.kg/391637
Теги:
миграция, посольство, Москва
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