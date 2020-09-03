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Жогорку Кенеш приостанавливает работу до 2 октября

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- Екатерина Улитина
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Депутаты Жогорку Кенеша в ближайший месяц не будут собираться для обсуждения и принятия законопроектов. Парламент приостанавливает работу до 2 октября. Решение было принято сегодня, 3 сентября, на сессии ЖК.

Ранее спикер парламента Дастан Джумабеков сообщил, что поступило предложение приостановить работу парламента. Большинство депутатов поддержало это предложение.

- Это будет честно по отношению к избирателям, так как многие депутаты являются кандидатами на предстоящих выборах, - сказал Джумабеков.

Планируются, что во время очередных каникул, депутаты будут встречаться с избирателями.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Завтра, 3 сентября, начнется период агитационной кампании.


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URL: https://www.vb.kg/391641
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Летние каникулы, Депутат
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