Жогорку Кенеш приостанавливает работу до 2 октября

Депутаты Жогорку Кенеша в ближайший месяц не будут собираться для обсуждения и принятия законопроектов. Парламент приостанавливает работу до 2 октября. Решение было принято сегодня, 3 сентября, на сессии ЖК.

Ранее спикер парламента Дастан Джумабеков сообщил, что поступило предложение приостановить работу парламента. Большинство депутатов поддержало это предложение.

- Это будет честно по отношению к избирателям, так как многие депутаты являются кандидатами на предстоящих выборах, - сказал Джумабеков.

Планируются, что во время очередных каникул, депутаты будут встречаться с избирателями.

Напомним, выборы в Жогорку Кенеш назначены на 4 октября. Завтра, 3 сентября, начнется период агитационной кампании.