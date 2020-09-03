Погода
$ 78.20 - 78.60
€ 92.35 - 93.52

В Оше мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней племянницы

180  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Оше задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

Сообщается, что 1 сентября в милицию обратился житель Оша с заявлением об изнасиловании его дочери 2009 года рождения. В своем заявлении он сообщил, что в этот же день, 1 сентября, примерно в 10 утра его брат изнасиловал его дочь 2009 года рождения.

Сотрудники Ак-бууринского РОВД задержали дядю девочки 1990 года рождения. В настоящее время возбуждено досудебное производство по статье 164 УК КР. Подозреваемый был взят под стражу 2 сентября. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391644
Теги:
изнасилование, Ош, педофилия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  