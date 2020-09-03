В Оше мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней племянницы

В Оше задержан подозреваемый в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба УВД Оша.

Сообщается, что 1 сентября в милицию обратился житель Оша с заявлением об изнасиловании его дочери 2009 года рождения. В своем заявлении он сообщил, что в этот же день, 1 сентября, примерно в 10 утра его брат изнасиловал его дочь 2009 года рождения.

Сотрудники Ак-бууринского РОВД задержали дядю девочки 1990 года рождения. В настоящее время возбуждено досудебное производство по статье 164 УК КР. Подозреваемый был взят под стражу 2 сентября. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз.