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Юные кыргызстанцы напишут российский "Диктант Победы"

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- Евгений Денисенко
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Дети российских военнослужащих, проходящих военную службу на Объединенной российской военной базе (ОРВБ) в Кыргызстане, примут участие в Диктанте Победы. Об этом сообщили вы пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена эта база.

Мероприятие пройдет на базе школы № 2 Министерства обороны РФ, на территории военного городка в городе "Кант", где дислоцирована и одноименная российская авиабаза, входящая в состав ОРВБ. Предусматривается, что всего в Диктанте Победы примет участие более 200 школьников, преподавателей и военнослужащих "Канта".

Диктант состоит из около 30 вопросов на знание ключевых вех военной истории Советского Союза и России, подвигов отдельных военнослужащих и целых гарнизонов, знаковых цитат отечественных полководцев и военачальников.

Такая акция проводится уже второй год подряд, совместно с Министерством образования и науки, Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом, "Волонтерами Победы", Российским Союзом ветеранов, агентством "Россотрудничество" и Рособрнадзором. И на сей раз посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войны, который в России по инициативе президента Владимира Путина объявлен Годом памяти и славы. Но, как и в 2019-м, идею "Диктанта Победы" поддержали и за рубежом.

Об этом заявили представители почти 40 государств. В их числе - все страны СНГ, антигитлеровской коалиции, Западной и Восточной Европы, участвовавшие в войне, а также Китай, Вьетнам, Турция, Израиль и другие. В прошлом году диктант написали более 150 тысяч человек в 23 государствах, включая Кыргызстан. Здесь это происходило в Бишкеке и Оше, жители которых взялись за ручку по собственному желанию. Только в столице республики проверить свои знания о Великой Отечественной войне решили около ста человек, за парты сели и школьники, и пожилые люди.

"Диктант Победы" планировалось провести еще в апреле, накануне юбилея Победы, но из-за коронавируса акцию пришлось перенести на сентябрь.

Российская авиабаза "Кант", дислоцированная в Чуйской области Кыргызстана, является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективвной безопасности и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении базы состоят штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


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URL: https://www.vb.kg/391650
Теги:
дети, конкурс, Россия, День Победы, Кыргызстан
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