Жээнбеков: Молокоперерабатывающая сфера Кыргызстана имеет потенциал

Президент КР Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 сентября, в рамках рабочей поездки в Чуйскую область ознакомился с деятельностью молокоперерабатывающего завода "Жайыл Милк" в г. Кара-Балта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечено, что предприятие не действовало с 2000 года. Местные фермеры вынужденно сдавали молоко на переработку через посредников в соседние Московский и Панфиловский районы.

Председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Азиз Аалиев сообщил, что со временем частный инвестор в лице завода по переработке молока "Кант сут" приобрел предприятие "Жайыл Милк", вложив в его реконструкцию около 1 млн долларов США, которые были предоставлены со стороны Фонда.

В сжатые сроки была произведена реконструкция предприятия, и с апреля 2019 года завод постепенно вводили в эксплуатацию, принимая до 20 тонн молока в сутки.

На сегодняшний день на заводе установлено новое оборудование, что позволяет перерабатывать до 40 тонн молока в сутки, начато производство сливочного масла, сухого и сгущенного молока. Для местных жителей организовано 50 новых рабочих мест.

Как подчеркнул Азиз Аалиев, "Жайыл Милк" является первым таким крупным заводом, который запускается в стране с момента вспышки пандемии коронавирусной инфекции и замедления экономической активности.

Продукция предприятия экспортируется на рынки Казахстана, России, Таджикистана, имеются планы по выходу на рынок Китая.

Директор завода Тилек Турусбаев отметил, что в настоящее время доступны льготные кредитные средства, есть все необходимые условия для полноценного функционирования предприятия. "Нет никаких отговорок, остается только усердно работать. Наша продукция может заменить импортируемые товары. По качеству она не уступает молочной продукции, ввозимой в страну", - сказал он.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что молокоперерабатывающая сфера Кыргызстана имеет потенциал конкурировать на внешних рынках, поставляя экологически чистую продукцию.

Отметил, что для снижения внутренней миграции необходимо открывать подобные крупные перерабатывающие предприятия в регионах.

Добавил, что финансовые институты страны в рамках регионального развития акцентуируют свое внимание на долгосрочном льготном кредитовании и предоставлении техники на лизинговой основе предпринимателям в регионах.

Сооронбай Жээнбеков призвал активно пользоваться данными финансовыми продуктами подчеркнув, что объемы выделяемых средств на эти цели будут с каждым годом увеличиваться.

Глава государства также поделился воспоминаниями о том, как в прежние годы фермерам было тяжело сбывать свою продукцию.

"Когда мы только начали работу по поддержке экспортоориентированных предприятий, я будучи Премьер-министром страны в 2016 году объездил все регионы. Тогда воочию видел, как на складах предприятий простаивала продукция, были сложности со сбытом. Мы провели определенную работу по снятию ограничений для поставок отечественной продукции на рынки ЕАЭС, стран ближнего и дальнего зарубежья. Сейчас, как мы видим продукция молочных предприятий хорошо скупается, в том числе и на внешних рынках. Для наращивния их производственной мощности мы повернули львиную долю средств финансовых институтов на места", - с удовлетворением заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.

Напомним, что в рамках государственной политики регионального развития более 70% льготных средств финансовых институтов страны выделяются сельским предпринимателям в регионах.