Бывший сотрудник ГКНБ отреставрировал в Ивановке памятник героям ВОВ

В селе Ивановка Ысык-Атинского района вчера прошло торжественное открытие памятника сельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну.

На митинге, посвященном знаменательному событию, выступили глава Ивановского айыл окмоту Эркин Усупов, представители Ысык-Атинской районной государственной администрации, Объединенной российской военной базы, военного комиссариата, ветераны, участники афганской войны, жители села.

Участники митинга говорили о том, что сохранение памяти о подвиге советского народа, освободившего мир от фашизма, - наш священный долг. Нынешнее и будущие поколения должны помнить и чтить отцов, дедов и прадедов, благодаря которым мы живем в свободной стране.

На фронтах Великой Отечественной войны сложили головы более 280 жителей Ивановки. Памятник погибшим сельчанам был построен здесь к 30-летию Победы, в 1975 году. Его изредка подновляли, но капитальный ремонт за прошедшие годы ни разу не проводился. Монумент начал разрушаться.

Капитально отремонтировать и реконструировать памятник предложил офицер запаса ГКНБ Ильяс Амангазиев. Он уроженец Ивановки, окончил здесь школу, сейчас живет и здесь, и в Бишкеке. Амангазиев профинансировал ремонтно-восстановительные работы и сам в них участвовал. Работы были выполнены за две недели, с раннего утра до позднего вечера здесь трудились две бригады строителей. Реконструкция обошлась примерно в один миллион сомов.

Амангазиев подчеркнул, что невозможно измерить то, что было сделано для народа старшим поколением. Нельзя было допустить, чтобы памятник погибшим сельчанам, благодаря которым мы живем в свободной стране, был в таком плачевном состоянии. Приведением в порядок памятника он надеется также сплотить сельчан. Чтобы не было деления на кланы и улицы. Ведь наша сила – в единстве. В первую очередь благодаря единству и сплоченности наши предки разгромили тогда мощную гитлеровскую армию.

Обращаясь к Ильясу Амангазиеву со словами благодарности, руководители Ысык-Атинской районной и Чуйской областной организаций воинов-интернационалистов вручили ему, а также главе айыл окмоту Эркину Усупову медали общественного объединения ветеранов войны в Афганистане. Ветеран, житель села, советский и кыргызский дипломат, первый посол КР в ООН, бывший замминистра иностранных дел республики Джумакадыр Атабеков подарил Амангазиеву свою книгу воспоминаний "Грани одной жизни" и призвал молодежь брать с него пример. Памятную книгу спонсору вручила и председатель совета ветеранов Ивановки Валентина Федосеева.

Прямо на улице, рядом с обновленным памятником, состоялся небольшой концерт.

Во время митинга и концерта в почетном карауле у памятника стояли пионеры. Как и в советское время, в Ивановке по-прежнему действует пионерская организация. Пионеры-тимуровцы берут шефство над пожилыми людьми: копают им огороды, ходят за покупками в магазин и помогают выполнять другую домашнюю работу.