Генпрокуратура КР: Атамбаев подорвал авторитет государственной власти

"Алмазбек Атамбаев подорвал авторитет государственной власти". Такое заявление сделала Генеральная прокуратура КР, отвечая на заявления бывшего президента о спецоперации по возвращению в Кыргызстан беглого Жениша Бакиева.

"В своем заявлении А. Атамбаев, оправдывая свои незаконные действия, которым судебными органами уже дана соответствующая оценка, указал о поддержании спецоперации, запланированной и организованной органами национальной безопасности по освобождению А. Батукаева на обмен доставления Ж. Бакиева в Кыргызскую Республику", - пишет пресс-служба Главного надзорного органа..

Вместе с тем, отмечается, что вопрос экстрадиции Жаныша Бакиева, регулируется исключительно положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская Конвенция) от 07.10.2002 года и уголовно-процессуальным законом, других оснований для экстрадиции законом не предусмотрено.

"Вышеуказанное обстоятельство подтверждает незаконность спецоперации, а возврат Ж. Бакиева был использован в качестве прикрытия для совершения вышеуказанного преступного деяния.

Тем самым, А. Атамбаев, являясь главой государства, то есть высшим должностным лицом Кыргызской Республики, в нарушение данной народу Кыргызстана присяги, в целях извлечения материальных и иных благ, создав противоправную устойчивую связь с руководителями государственных и судебных органов, организовал и реализовал незаконное освобождение лидера организованной преступной группировки - "вора в законе" А. Батукаева из мест лишения свободы, тем самым подорвал авторитет государственной власти. Указанное преступление вызвало общественный резонанс и повлекло негативное отношение граждан к органам государственной власти", - высказались в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркивают, что несмотря на отказ от дачи показаний и непризнание своей вины осужденным Алмазбеком Атамбаевым, в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, его вина полностью была доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Для справки:

Приговором Первомайского районного суда А. Атамбаев признан виновным по ст.ст. 49 ч.2, 319 ч.2 УК КР и осужден к 11 годам 2 месяцам лишения свободы и другие осуждены к различным срокам наказания.

Данный приговор суда Бишкекским городским судом оставлен в силе.

В настоящее время прокуратурой внесено кассационное представление в Верховный суд Кыргызской Республики, которое находится на стадии рассмотрения.

Также, 13 бывших высокопоставленных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников, составивших соглашение о сотрудничестве по указанному уголовному делу, приговором Свердловского районного суда осуждены в виде штрафа от 260 000 до 300 000 сомов.

Жаныш Бакиев заочно осужден судами Кыргызской Республики к пожизненному лишению свободы за совершение убийства и нанесения телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

"В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Ж. Бакиева и других его родственников", - заключили в Генпрокуратуре.