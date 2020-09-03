Погода
$ 78.20 - 78.60
€ 92.35 - 93.52

Генпрокуратура КР: Атамбаев подорвал авторитет государственной власти

93  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Алмазбек Атамбаев подорвал авторитет государственной власти". Такое заявление сделала Генеральная прокуратура КР, отвечая на заявления бывшего президента о спецоперации по возвращению в Кыргызстан беглого Жениша Бакиева.

"В своем заявлении А. Атамбаев, оправдывая свои незаконные действия, которым судебными органами уже дана соответствующая оценка, указал о поддержании спецоперации, запланированной и организованной органами национальной безопасности по освобождению А. Батукаева на обмен доставления Ж. Бакиева в Кыргызскую Республику", - пишет пресс-служба Главного надзорного органа..

Вместе с тем, отмечается, что вопрос экстрадиции Жаныша Бакиева, регулируется исключительно положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская Конвенция) от 07.10.2002 года и уголовно-процессуальным законом, других оснований для экстрадиции законом не предусмотрено.

"Вышеуказанное обстоятельство подтверждает незаконность спецоперации, а возврат Ж. Бакиева был использован в качестве прикрытия для совершения вышеуказанного преступного деяния.

Тем самым, А. Атамбаев, являясь главой государства, то есть высшим должностным лицом Кыргызской Республики, в нарушение данной народу Кыргызстана присяги, в целях извлечения материальных и иных благ, создав противоправную устойчивую связь с руководителями государственных и судебных органов, организовал и реализовал незаконное освобождение лидера организованной преступной группировки - "вора в законе" А. Батукаева из мест лишения свободы, тем самым подорвал авторитет государственной власти. Указанное преступление вызвало общественный резонанс и повлекло негативное отношение граждан к органам государственной власти", - высказались в Генпрокуратуре.

В ведомстве подчеркивают, что несмотря на отказ от дачи показаний и непризнание своей вины осужденным Алмазбеком Атамбаевым, в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, его вина полностью была доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами.

Для справки:

Приговором Первомайского районного суда А. Атамбаев признан виновным по ст.ст. 49 ч.2, 319 ч.2 УК КР и осужден к 11 годам 2 месяцам лишения свободы и другие осуждены к различным срокам наказания.

Данный приговор суда Бишкекским городским судом оставлен в силе.

В настоящее время прокуратурой внесено кассационное представление в Верховный суд Кыргызской Республики, которое находится на стадии рассмотрения.

Также, 13 бывших высокопоставленных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников, составивших соглашение о сотрудничестве по указанному уголовному делу, приговором Свердловского районного суда осуждены в виде штрафа от 260 000 до 300 000 сомов.

Жаныш Бакиев заочно осужден судами Кыргызской Республики к пожизненному лишению свободы за совершение убийства и нанесения телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

"В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Ж. Бакиева и других его родственников", - заключили в Генпрокуратуре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391655
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Азиз Батукаев, Верховный суд, суд, Кыргызстан, Генеральная прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  