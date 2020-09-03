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С поличным при получении взятки задержан помощник директора ГУ "Унаа"

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- Екатерина Улитина
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С поличным при получении взятки в размере двух тысяч долларов задержан помощник директора ГУ "Унаа". Об этом сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы ГКНБ.

По их данным, отдельные сотрудники ГУ "Унаа" при Государственной регистрационной службе организовали коррупционную схему по вымогательству денежных средств у работников территориальных подразделений под предлогом беспрепятственного продления сроков трудовых договоров.

"3 сентября 2020 года в ходе проводимых мероприятий по факту вымогательства и получения взятки в размере 2000 долларов США в служебном кабинете с поличным был задержан помощник директора ГУ "Унаа" Ы.Р.Р, который на протяжении длительного времени необоснованно угрожал работнику ГУ "Унаа" по г. Бишкек увольнением с работы в связи с отказом руководства ГУ "Унаа" в продлении сроков трудового договора", - говорится в сообщении АКС ГКНБ.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся мероприятия по установлению аналогичных фактов вымогательства денежных средств, а также установлении причастности других сотрудников ГУ "Унаа" к вышеуказанной коррупционной схеме.


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URL: https://www.vb.kg/391656
Теги:
ГКНБ, коррупция, взятка, Бишкек, Кыргызстан
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