"Если суд примет доводы Бакир уулу, то другие партии должны выйти из гонки"

Ситуация с партией "Бутун Кыргызстан" является неоднозначной. Об этом в интервью редакции VB.KG заявила директор ОО "Институт общественного анализа" Рита Карасартова.

По ее словам, по справедливости Турсунбай Бакир уулу прав.

- В самом законе во 2 пункте 60 статьи говорится, что список утверждается на съезде, а в 5 пункте этого же закона говорится, что порядок людей, попавших в этот список, не может быть изменен после того, как этот он сдается в ЦИК.

В то же время любой закон должен нести справедливость. Если брать в этом ключе, то Турсунбай Бакир уулу как бы прав. Потому что в этом законе написано, что съезд должен утвердить список и этот утвержденный документ должен пойти в ЦИК. И он не должен меняться. Если сегодня это отдать в суд, то все более или менее ушлые юристы скажут, написано же, что порядок не должен меняться после того, как документ подали в ЦИК. А о том, что порядок не должен меняться после съезда ничего не написано.

Будет очень интересно, если суд скажет, что утвержденный на съезде список не должен меняться. Тогда половина тех партий, которые сдали документы, должны быть сняты с предвыборной гонки, - сказала Карасартова.

Напомним, ранее экс-депутат Жогорку Кенеша Турсунбай Бакир уулу обвинил лидера партии Адахана Мадумарова в фальсификации списка кандидатов депутаты. По его словам, список формировался на съезде, и его фамилия значилась в нем, но в ЦИК уже сдали измененный список, в котором его уже не было. В этой связи Бакир уулу обратился в ЦИК с требованием отстранить партию от выборов в ЖК.

Вчера ЦИК принял решение, что партия "Бутун Кыргызстан" не будет отстранена от участия в парламентских выборах, рекомендовав экс-депутату Турсунбаю Бакир уулу, чью жалобу он рассматривал, обратиться в суд, мотивируя свое решение тем, что его конфликт с лидером партии Адаханом Мадумаровым - это внутрипартийные споры.