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Профсоюзы просят у Генпрокуратуры законного решения

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- Азиз Осмонов
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Перед зданием Генеральной прокуратуру КР проходят митинг-акции с требованием остановить произвол со стороны правоохранительных органов, которые проводят незаконные следственные мероприятия, направленные на ограничение прав профсоюзных лидеров, как представителей органов профсоюзных организации. Об этом сообщили в ФПК.

Со стороны следственных органов идет открытое вмешательство в деятельность профсоюзов, что противоречит Закону Кыргызской Республики "О профессиональных союзах" и другим действующим нормативно-правовым актам, отмечают в организации.

Напомним что Мирбек Асанакунов на момент его избрания на должность председателя ФПК , не обладал данными по требованиям Устава этой организации о пятилетнем стаже работы в профсоюзах.

- Запись в трудовой книжке было подделана, что было установлено и подтверждено следствием УГСБЭП. По этой причине, 5 февраля 2020 года членами Совета Федерации Профсоюзов было принято постановление об отмене Постановления Совета ФПК от 16 января 2017 года за №7-2 " Об избрании Асанакунова на должность Председателя ФПК" с последующим увольнением по ст.83 Трудового Кодекса КР. Однако не согласившись с решением Совета ФПК теперь уже бывший глава ФПК Асанакунов обращается в УВД Первомайского района с заявлением о принятии мер в отношении членов совета Федерации профсоюзов принявших такое решение, однако начальником СС УВД Первомайского района М.И. Одокозовым в ответ на заявление Асанакунова было вынесено Постановление о прекращении досудебного производства,так как Постановление Совета ФПК является законным и трудовой спор подлежит разрешению только в судебном порядке, - отмечается в информации.

Однако неожиданно для всех и непонятно на каких основаниях старшим прокурором Генеральной прокуратуры КР Б.Атантаевым выносится Постановление от 10 марта 2020 года, где он отменяет Постановление о прекращении досудебного производства вынесенного следственным судьей Первомайского района.

- Митингующие работники профсоюза требуют от Генеральной прокуратуры КР в рамках Законодательства КР объективно и справедливо рассмотреть обстоятельства, установленные Постановлением Октябрьского районного суда Бишкека от 26 августа 2020 года. Следственным судьей Октябрьского суда Постановление Генеральной прокуратуры от 10 марта 2020 года было признано не законным и было отменено. До настоящего времени профсоюзы Кыргызстана активно противостоят незаконным действиям Асанакунова, который не желает мириться с фактом своего увольнения. После своего освобождения от занимаемой должности, Асанакунов незаконно изготовляет дубликат печати ФПК и совершает попытку получения доступа к банковским счетам ФПК. В результате его незаконных действий, деятельность ФПК была практически парализована банками, появились серьезные препятствия для выплаты заработной платы сотрудникам ФПК, которые оказались в тяжелом положении, так как не могут полноценно обеспечивать свои семьи. Мы заявляем что Мирбек Асанакунов не имеет никакого отношения к профсоюзам Кыргызстана. Какие либо права и охраняемые законом интересы в связи с его освобождением от должности председателя ФПК не нарушены. И если хочет, пусть решает вопрос законным путем, а не путем давления, - подчеркивается пишется в официальном заявлении в Генеральную прокуратуру.

Ситуация в Федерации профсоюзов Кыргызстана была отмечена и поддержана многими Международными профсоюзными организациями и институтами, было много официальных обращений к руководству страны касательно антинародного законопроекта "О профсоюзах". Однако руководство страны, пока не вмешивается в ситуацию вокруг ФПК.

Завтра 4-сентября митинг перед зданием Генеральной прокуратуры КР продолжится, призываем СМИ поддержать нашу акцию.


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URL: https://www.vb.kg/391664
Теги:
Генеральная прокуратура, прокуратура, митинг, профсоюзы, Мирбек Асанакунов
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