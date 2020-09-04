Вот так поворот событий! Мусорка с "красной книгой"

Неожиданную развязку получила история с пунктом приема пластиковых бутылок и лома, на который жаловались жители 7–го микрорайона. Оказалось, что тот кусочек земли, на котором он находится, принадлежит его владельцам на праве частной собственности. Большего абсурда себе и представить нельзя.

А благодарить за это нужно одного из мэров, который уже много лет назад сбежал в Россию.

Напомним, 14 августа в "Вечерке" вышла публикация под названием "Достали". Речь в ней шла о том, что в 7–м микрорайоне, на улице Саманчина, между городской детской туберкулезной больницей № 1 и школой–гимназией № 20, в двух контейнерах расположился пункт приема пластиковых бутылок и лома.

Собранное вторсырье его владельцы хранят в огромных грязных мешках с задней стороны. С парадного входа также полно хлама в виде картонных коробок и прочего. Кроме того, объект является местом сбора бомжей и пьяниц, которые, собственно, и составляют основной костяк собирателей пластиковых бутылок.

Как мэрия могла дать разрешение на установку этого мусоросборочного объекта посреди жилой зоны, да еще и возле детских учреждений?

"Вечерка" за разъяснением обратилась в управление землепользования и строительства мэрии, а также в санитарно–экологическую инспекцию. В первом пообещали выяснить законность установки объекта, а в инспекции, в случае выявления нарушений, выписать предписание об их устранении и наложить штраф.

Буквально сразу же на место выехал санитарный патруль. Но никаких нарушений по своей линии не выявил.

- Мы принимаем меры только в том случае, если находим именно мусор вблизи коммерческого объекта, - объяснили специалисты СЭИ. - Вторсырье отходами не является. Другое дело, что оно хранится вокруг пункта приема, занимая муниципальную территорию. Это уже относится к компетенции наших коллег из управления земельных ресурсов, которым мы и передали сигнал. Они проверили реестр арендаторов городской земли и выяснили, что владельцы объекта там не значатся. И теперь этим делом займется УЗР.

- Действительно, в реестре арендаторов владельцы пункта приема пластиковых бутылок не значатся, - объяснили в управлении землепользования и строительства. - А все потому, что они являются собственниками земли, а не арендаторами. "Красную книгу" им выдали еще в 2006 году - на участок площадью 140 квадратных метров. Первоначально там было небольшое кафе, потом оно сгорело, на его месте появился нынешний объект. Поэтому единственное, что можно предпринять, - это оштрафовать за складирование вторсырья вокруг контейнеров. Но этим должны заниматься органы санитарно–эпидемиологического надзора.

Вот и нашелся ответ на главный вопрос публикации - кто тот деятель, который выдал мусорке разрешительные документы. В 2006 году мэром был господин Арстанбек Ногоев. Именно с его легкой руки участки распродавались налево и направо. И большинство земельных скандалов, которые происходят в столице в последние 10 лет, - результат его деятельности. Сам же экс–мэр мигрировал в Россию и даже занимал там высокие должности. При этом в Кыргызстане его объявляли в розыск за другие грешки в бытность им министром сельского хозяйства.

Вот такой получился нонсенс - мусорка с "красной книгой". И сделать ничего нельзя. Жителям микрорайона так и придется лицезреть пьяниц и горы мусора. Кстати, пока шло выяснение всех подробностей относительно статуса пункта приема, добра у владельцев последнего значительно прибавилось. Во время нашего первого визита с задней стороны лежало в один ряд около десятка огромных мешков, доверху забитых бутылками. Во время второй проверки вторсырья стало примерно в два раза больше. Такими темпами скупщики хлама скоро займут всю парковку, расположенную по–соседству.

кстати

Санитарно–экологическая инспекция проверила многочисленные жалобы горожан на бедственное состояние парка имени Кычана Джакыпова, расположенного на пересечении улиц Абдрахманова и Мичурина. Фактически он заброшен.

После проверки санпатруль выдал предписание Министерству культуры, на балансе которого парк и числится, привести территорию в порядок. Однако ведомство проигнорировало документ, не очистив территорию и не приняв никаких мер по спасению погибающих деревьев.

В этой связи при повторной проверке в отношении чиновников составлен уже протокол за неисполнение предписания по санитарной очистке парка, предусматривающий крупный штраф.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"