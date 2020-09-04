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Страшное ДТП в Казармане: Среди восьми погибших 8-летний ребенок

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- Оксана Гут
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В автокатастрофе в Казармане погибли водитель и семь пассажиров "Ауди", среди них 8-летний мальчик.

Напомним, сегодня, 4 сентября, примерно в 8.45 часов на 292 км автодороги Север-Юг на участке Тагай села Казарман Тогуз-Тороуского района Джалал-Абадской произошло смертельное ДТП.

Как сообщили VB.KG в пресс-службе УОБДД Джалал-Абадской области, водитель грузовой машины "ХОВО" 1993 г.р. Ж.Б.Н. выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной "Ауди", которой управлял житель села Молотов М.Б.Ж. 1962 г.р.

В результате столкновения погибли 8 человек. В том числе, 7 пассажиров "Ауди" - О.Г.А. 1963 г.р., О.У.Ж. 1965 г.р., К.К.Б. 1967 г.р., Б.Б.А. 1956 г.р., Б.М.А. 1962 г.р., Т.И.Ж. 1943 г.р., К.Э.Т. 2012 г.р. и сам водитель.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, начато досудебное производство. Машины водворены на штрафстоянку.


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URL: https://www.vb.kg/391693
Теги:
Джалал-Абадская область, ДТП, погибшие, Кыргызстан, ГУОБДД, погиб ребенок
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