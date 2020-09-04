Директор футбольного клуба "Алга" намерен создать сильную и волевую команду

Завершился первый круг чемпионата страны по футболу среди команд премьер–лиги. Первое место на промежуточном финише занял бишкекский "Дордой". Пандемия не только ухудшила мастерство наших игроков, но еще потрепала им нервы. Сроки возобновления турнира (в марте был сыгран всего лишь один тур) постоянно переносились, два месяца футболистам запрещали даже тренироваться.

И лишь в конце июля руководители Кыргызской профессиональной футбольной лиги сообщили клубам о возобновлении первенства 7 августа. Разве за этот срок можно обрести оптимальную игровую форму?

Именно поэтому все без исключения команды в чемпионате демонстрируют сырой, малоинтересный футбол. Игроки забыли не только о тактических схемах, но и находятся, как они сами любят говорить, "в разобранном состоянии".

Главный тренер бишкекского "Дордоя" Александр Крестинин по этому поводу даже заметил:

- Командам, и нашей в том числе, еще нужно прибавлять. На поле мои подопечные совершают немало ошибок. К матчам розыгрыша Кубка Азии необходимо подойти во всеоружии.

Сам наставник многократного чемпиона Кыргызстана, как известно, живет в Краснодаре. Поэтому за тренировками своей команды он наблюдал и давал рекомендации своим помощникам по Интернету. Более того, Крестинин не успел к первым матчам чемпионата. Купить билет на редкий чартерный рейс из Москвы сегодня чрезвычайно сложно.

Тренеру "Дордоя" все же удалось прилететь в Бишкек, а вот двум легионерам - из России и Беларуси - пока нет.

Крестинин сейчас немного нервничает. Игра команды далека от идеала, а приезжим футболистам предстоит акклиматизироваться и сыграться с новыми партнерами.

Штормит и других наставников. Главный тренер команды "Алай" (Ош) Бакыт Маматов после матча с бишкекской "Алгой" ударил в шею главного судью прошедшего поединка Дайырбека Абдылдаева.

Дисциплинарный комитет кыргызской профессиональной футбольной лиги отстранил хулигана от футбольной деятельности на шесть месяцев и оштрафовал на 50 тысяч сомов. А сам клуб оштрафован на... две тысячи сомов. Очень серьезная мера воздействия!

Но, как оказалось, Бакыт Маматов даже с таким, более чем лояльным, вердиктом не согласился и подал протест в апелляционный комитет Футбольной лиги. Да и сам клуб в нынешнем сезоне выступает неровно. Экс–чемпион страны проиграл несколько матчей, причем уступил не самым грозным соперникам. И удивляться здесь нечему.

Есть и хорошие новости: директором футбольного клуба "Алга" стал ветеран этой команды Меклис Кошалиев. Этого флангового хава нашей команды 70–80–х годов прошлого века отлично помнят болельщики со стажем. Этот футболист своими стремительными атаками, сильными прицельными ударами дарил много радости своим поклонникам, был без всякого преувеличения одним из кумиров. После завершения футбольной карьеры Кошалиев возглавлял национальную сборную уже суверенного Кыргызстана, столичные клубы, затем долгое время работал директором республиканской СДЮШОР по футболу. И вот теперь новое назначение, кстати, очень своевременное.

Дело в том, что с "Алгой" уже давно не все в порядке. Столичная мэрия всемерно поддерживает любимую команду, у клуба не самый скудный бюджет, а вот руководили "Алгой" последние несколько лет случайные, равнодушные к футболу люди. К тому же ничего не понимающие в нем.

Новый директор "Алги" Меклис Кошалиев дал эксклюзивное интервью корреспонденту "ВБ".

Это назначение стало для вас неожиданным?

- В принципе - да, но я его сразу принял. Всегда переживал за команду, болезненно воспринимал ее неудачи. Это же родной для меня коллектив.

Вы посмотрели несколько матчей "Алги". Ваши впечатление от ее игры?

- Пока радоваться нечему. Парни демонстрируют сумбурный футбол. Но меня больше всего поразило их безволие, равнодушие в противостоянии на поле. У большинства из них не горят глаза! Как можно с таким настроением играть в футбол - не понимаю. Требовать заработную плату, премии - они научились великолепно, а вот самоотдачи пока нет.

Что собираетесь предпринять?

- Проведу в ближайшее дни собрание, объясню ребятам, что деньги нужно не получать, а зарабатывать. Попробую вместе с тренером научить их пахать на поле. Без этого нам удачи не видать. Есть вопросы и по штатному расписанию. В команде 27 футболистов. Зачем так много? Сколько государственных денег расходуется впустую! Даже в ведущих зарубежных командах - не более 22 игроков. Нужно было взять нескольких опытных футболистов, а не тратить деньги на зеленых, не очень талантливых пацанов.

Турнирные задачи перед алгинцами уже поставили?

- Даже если и завоюем серебряные или бронзовые медали, то особой радости лично мне они не принесут. "Алга" - легендарный клуб, со своей сложной судьбой и прекрасными футболистами. Красивой, уверенной игры пока нет, и она, если честно, даже не просматривается. Убежден: команда должна ставить перед собой самые высокие цели и, научиться их достигать.

Очевидно, нынешний сезон проведем так, как сумеем. Но я настроен создать сильную, волевую команду, которая бы радовала болельщиков своей игрой.

...Эта беседа с Меклисом Кошалиевым произошла после матча "Алги" с "Дордоем". Подопечные нового директора клуба уступили со счетом 0:2. С первых минут матча дордоевцы прижали алгинцев к их воротам, постоянно атакуя. Лишь в середине первого тайма алгинцы сумели провести несколько контратак, а потом опять ушли в глухую оборону.

При такой игре на победу рассчитывать было трудно.

А в последнем туре первого круга алгинцы победили мастеровитый "Нефтчи" из Кочкор–Аты со счетом 1:0.

Похоже, беседа нового директора клуба с футболистами состоялась, и он сумел донести до них мысль о необходимости выкладываться в каждом матче на все 100 процентов.

Первое место после первого круга в чемпионате страны занимает "Дордой". В активе этой команды 19 очков. На втором месте "Абдыш–Ата" (Кант, 14 очков). Далее идут "Алга" (13 очков), "Алай" (10 очков), "Нефтчи" (Кочкор–Ата, 9 очков), "Каганат" (Ош, 6 очков), "Кара–Балта" (6 очков), "Илбирс" (Бишкек, 1 очко). Второй круг чемпионата страны среди команд премьер–лиги стартует 6 сентября.

Источник: газета "Вечерний Бишкек"