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В Москве задержали кыргызстанца, изнасиловавшего девочку-подростка

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- Евгений Денисенко
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В Москве сотрудниками ее правоохранительных органов при содействии представительства МВД КР в РФ найден и взят под стражу 25-летний гражданин Кыргызстана, уроженец Джалал-Абадской области Т.У. У себя на родине он был объявлен в розыск по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней.

По информации представительства МВД КР, установлено, что этот гражданин осенью 2015 года, вступил в половую связь с 14-летней девочкой, в результате чего она забеременела. В отношении Т.У. было возбуждено уголовное дело по статье УК КР "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".

После этого подозреваемый скрылся и вот теперь был обнаружен на территории Российской Федерации.

Также выяснилось, что он находится еще и в федеральном розыске, объявленном ГУ МВД России по Москве в связи с возбуждением уголовного дела по статье УК РФ "Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков".

Таким образом, прежде чем быть возвращенным на родину и предстать перед правоохранительными органами Кыргызстана, Т.У предстоит ответить по российским законам . "В настоящее время инициатор розыска уведомлен, разыскиваемый задержан и водворен в СИЗО Москвы. Вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции будет решен после принятия процессуального решения по уголовному делу в соответствии законодательством России", - проинформировали в представительстве МВД КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/391697
Теги:
изнасилование, Москва, Кыргызстан
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