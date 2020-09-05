Акция продолжается! Грандиозные скидки на красивые номера MegaCom

Компания MegaCom продолжает дарить грандиозные скидки на красивые номера в рамках акции, приуроченной к празднованию Дня независимости Кыргызской Республики.

С 30 августа по 11 сентября 2020 года включительно во всех Центрах продаж и обслуживания, а также фирменных салонах MegaCom для абонентов действуют скидки*:

на номера категории "Серебро" - 100%; на номера категории "Золото" - 75%; на номера категории "Платина" - 50%.

Не упустите возможность приобрести красивый номер с уникальной комбинацией цифр. Консультанты MegaCom с удовольствием помогут подобрать легко запоминающийся номер в любом коде (кроме "997").

Ознакомиться с адресами Центров продаж и обслуживания компании можно на официальном сайте MegaCom.

Подчеркните свою яркую индивидуальность, воспользовавшись возможностью приобрести крутой номер по максимально выгодной цене!

* Скидки на номера категории "Серебро" и "Золото" действуют при подключении абонентом тарифного плана #Супервыгодный с ежемесячными пакетами от 395 и выше, на номера категории "Платина" - при подключении абонентом тарифного плана #Супервыгодный на 30 дней.