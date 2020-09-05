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Эксперты ЕФСР оценили устойчивость Кыргызстана к внешним шокам

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- Евгений Денисенко
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"Таджикистан и Кыргызстан после пандемии: долговая устойчивость, финансовые потребности и адаптация к внешним шокам" – так называется новый рабочий документ, обнародованный Евразийским фондом стабилизации и развития.

Управляющим средствами этого фонда является Евразийский фонд развития.

Как отмечают специалисты ЕФСР, кризис 2020-го года "продемонстрировал высокую чувствительность развивающихся стран на всех континентах к различным потрясениям: не только финансовые кризисы могут угрожать экономическому росту, но и чрезвычайные ситуации в области здравоохранения, политики и экологии также могут становиться причиной тяжелых проблем в экономике".

Учитывая особенности текущей внешнеэкономической конъюнктуры, эксперты оценили устойчивость долговой ситуации и платежеспособности в Кыргызстана и Таджикистане. Обе страны пострадали от распространения COVID-19: упал экспорт, резко просели объемы денежных переводов трудовых мигрантов, сильный удар пришелся по малому бизнесу и занятости.

В базовом для Кыргызстана сценарии отмечалось, что предполагаемое падение в республике ВВП на 4,9 процента может привести к увеличению государственного долга к концу 2020 года почти до 65,3 процента ВВП. И хотя новые уровни государственного долга останутся относительно устойчивыми, потребности в финансировании долгового бремени заметно вырастут. На конец года – до 10,9 процента ВВП по сравнению с 4,5 процента ВВП в 2019 году. В долгосрочной перспективе потребности в финансировании останутся обеих странах в пределах 10 процентов ВВП, в том числе в Кыргызстане на конец 2025-го - на уровне 7,0 процентов ВВП. В этих условиях уязвимость долговых позиций остается достаточно высокой. Как следствие, возникает необходимость дополнительного внешнего финансового содействия.

Для того, чтобы выяснить, какой объем долга может быть устойчивым, и как он соотносится с финансовыми потребностями, в исследовании рассмотрены три стрессовых сценария.

Первый стресс-тест предполагает затяжной глобальный кризис, уходящий в 2021 год. Фактором риска выступают бюджетные системы. В случае более медленного восстановления мирового роста в 2021 года снижение экономической активности в Кыргызстане приведет к ухудшению бюджетных позиций стран (по сравнению с базовым сценарием). В результате в среднесрочной перспективе потребности в финансировании могут возрасти до 8,9 процента (по сравнению с 7.2 процента ВВП в рамках базового сценария)

Сценарий, в котором происходит медленное восстановление евразийского региона (России в первую очередь), для Кыргызстана менее негативен. Тем не менее, восстановление деловой активности в стране замедлится по сравнению с базовым сценарием. В результате, к 2025 году финансовые потребности вырастут до 8,1 процента ВВП.

Третий стресс-сценарий оценивает последствия природной катастрофы. Авторы доклада указывают на то, что данный риск характеризуется низкой вероятностью. Тем не менее, при его реализации он сопряжен с чрезвычайно высокими экономическим и социальными рисками. Это обуславливает необходимость устойчивой макроэкономической политики, которая бы позволили экономике устоять в случае реализации такого риска и выдержать удар. Расчеты по этому стресс-сценарию указывают на увеличение финансовых потребностей в Кыргызстане до 11,1 процента ВВП.

Результаты эмпирического исследования свидетельствуют о том, что неблагоприятные внешние условия могут стать причиной реализации уязвимостей национальной экономики республики. По мнению главного экономиста ЕФСР Евгения Винокурова, сресс-тесты показывают, что основными драйверами роста финансовых потребностей в стрессовых сценариях могут стать увеличение бюджетного дефицита и ослабление национальных валют. Позитивным результатом такого тестирования выступает то, что уровень долговой устойчивости Кыргызстана остается достаточно стабильным.


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URL: https://www.vb.kg/391713
Теги:
Россия, Кыргызстан, экономика
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