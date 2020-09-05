Жээнбеков: Как только появится возможность, мы постараемся открыть школы

"Как только появится возможность, мы постараемся открыть школы и образовательные учреждения, чтобы они перешли на традиционную форму обучения", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 5 сентября, в очередном интервью "Биринчи радио" Общественной телерадиовещательной корпорации, отвечая на вопрос о том, что учебный процесс будет продолжен в дистанционной форме якобы из-за привлечения учителей к выборному процессу.

Как отметил Глава государства, по мере приближения выборов все чаще будут предприниматься попытки рассматривать многие вопросы с точки зрения политики.

"Это естественное явление, идет борьба за голоса избирателей. Думаю, не ошибусь, если скажу, что наше общество излишне политизировано. У нас любой готов порассуждать о политике и высказать свое экспертное мнение. Как говорится, жители бедной страны заняты политикой, а богатой - путешествиями", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства выразил уверенность, что настанут времена, когда и у народа Кыргызстана появятся такие же возможности.

"Если мы создадим новые рабочие места, наладим отечественную перерабатывающую промышленность. Это то, на что направлены мои усилия, это - моя государственная политика. Очевидно, что в условиях развитой экономики каждый будет занят своим делом: фермер будет заниматься сельским хозяйством, предприниматель - бизнесом, политик - политикой", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что такие направления, как развитие регионов, цифровизация страны, поддержка экспортного потенциала государства - это основные шаги, которые предпринимаются для увеличения доходов бюджета и улучшения уровня жизни населения.

"Мы за последние три года проводим политику, направленную на создание новых рабочих мест, обеспечение занятости людей, создания рабочих мест для молодежи, которая ищет работу после окончания учебы. Самое главное - мы сосредоточили ресурсы страны на производстве, создании рабочих мест и обеспечении людей работой", - особо подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Президент отметил, что усилия в данном направлении дадут свои плоды.

"Во время поездок по регионам я убеждаюсь в том, что средства, выделяемые на развитие перерабатывающей промышленности, а также сферы туризма, горной промышленности и услуг, окупаются. И это не может не радовать", - подчеркнул Глава государства.

Касаясь дистанционного обучения в школах и образовательных учреждениях, Президент отметил, что данное решение продиктовано заботой о здоровье граждан и детей.

"Если родители решаются вести своих детей в парки и зоны отдыха, то это - их решение и их ответственность. А государство не может снять с себя ответственность за здоровье населения", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что и Правительство, и Министерство здравоохранения по-прежнему бьют тревогу, предупреждая, что не следует самоуспокаиваться, поскольку ситуация остается напряженной, а некоторые зарубежные страны заявляют о возможности второй волны заболевания.

"Где-то продолжается напряженная борьба с инфекцией. В некоторых странах говорят, что болезнь начала распространяться и среди детей. Подобная ситуация беспокоит не только нас, но и все человечество в целом.

В нашей стране школы и вузы до сих пор воспринимаются как потенциальные очаги заражения инфекцией. Ведь ребенок есть ребенок. Он может не захотеть, или забыть, или не придать должного значения соблюдению санитарно-гигиенических правил. Учителя ведь могут не уследить за этим. Между уроками они отдыхают, играют, общаются. И такие контакты могут спровоцировать массовое заражение как среди учеников, так и среди учителей. Поэтому в Республиканском штабе проанализировали всю ситуацию и пришли к такому реÑ �ению. И я его тоже поддержал", - подчеркнул Глава государства.

Он добавил, что Министерство образования и науки предложило понаблюдать за эпидемиологической ситуацией в стране и пока обучение вести в дистанционной форме.

"Мы также за то, чтобы дети учились в реальном режиме. Ведь дети - это наше будущее, будущее нашего государства, мы это понимаем. Они должны получить качественное образование. Как только появится возможность, мы постараемся открыть школы и образовательные учреждения, чтобы они перешли на традиционную форму обучения", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.