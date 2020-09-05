Жээнбеков: "Ответственность за честные выборы лежит не только на власти"

Не продавать свой голос - личное решение каждого из нас. Никто не сможет заставить человека пойти на это. Поэтому ответственность за честные и чистые выборы лежит не только на государственной власти, но и на каждом из нас, на каждом избирателе, отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в очередном интервью "Биринчи радио", касаясь темы о возможном подкупе голосов.

Глава государства отметил, что чистые выборы являются одним из главных условий развития страны, и он, как Президент, выполняет и будет выполнять свой долг по проведению прозрачных выборов.

Сооронбай Жээнбеков рассказал о мерах, предпринятые для проведения чистых выборов.

"Во-первых, мы оперативно внесли необходимые изменения в законодательство. Еще два года назад я говорил о необходимости устранения пробелов в законодательстве с тем, чтобы за год до выборов всем были известны правила выборного процесса. Чтобы все знали, как будут проходить выборы, какими будут требования закона", - подчеркнул Президент.

Также была создана специальная рабочая группа, в которую вошли представители Аппарата Президента, Правительства, депутаты Жогорку Кенеша, гражданского общества, которая и разработала необходимые изменения в законы, позже предлагаемые изменения были приняты Жогорку Кенешем.

"Мы разъяснили законодательные нормы всем тем, кто хочет участвовать в выборах. Для них не было никаких юридических неожиданностей, сюрпризов", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства добавил, что Парламент снизил предыдущее требование по избирательному порогу с 9% до 7%.

"Я поддержал это решение и подписал соответствующий закон. Так как это создаст предпосылки для прохождения в парламент большего количества политических партий, чтобы там было больше политических сил, больше дебатов при принятии важных решений, которые будут способствовать развитию государства. Словом, сейчас правила выборов известны всем политическим силам, политическим партиям, каждому гражданину Кыргызстана, желающему участвовать в выборах. С нашей стороны было сделано все для этой цели", - подчеркнул Президент.

Во-вторых, как продолжил Сооронбай Жээнбеков, для всех политических партий были созданы равные условия.

"30 июня на заседании Жогорку Кенеша я официально заявил о своей готовности во благо развития страны взаимодействовать с теми партиями, которые придут в парламент" - подчеркнул Глава государства.

В-третьих, как отметил Президент, на недавнем заседании Совета безопасности перед правоохранительными органами поставлена конкретная задача - все должны быть равны перед законом и должно быть равное отношение ко всем нарушителям требований законодательства.

"Разумеется, понимаю озабоченность общественности и некоторых политических сил. Проинформирован обо всех проблемах, которые поднимаются в обществе. В том числе Аппарат Президента сообщает мне обо всех актуальных проблемах. Мы уже сталкивались с этим, дважды пережили народные волнения. В 2010 году произошли трагические события. Были апрельская и июньская трагедии. Причиной двух революций стали народные волнения, вызванные недовольством итогами выборов", - отметил Президент.

Сооронбай Жээнбеков добавил, что в обществе высказываются различные опасения.

"Есть и сомневающиеся в том, что выборы пройдут открыто и справедливо. Есть и пытающиеся убедить людей в том, что выборы не будут чистыми. Уже есть те, кто призывает граждан быть готовыми выйти на улицы, утверждая, что выборы не будут справедливыми. Мы все это видим. Но я хочу еще раз повторить - с моей стороны и со стороны моего Аппарата будет равное отношение ко всем. Ко всем государственным органам будут одинаковые требования. Мы создадим все условия для всех, кто хочет прийти и проголосовать", - подчеркнул Глава государства.

Президент открыто отметил и тех, кто по старой привычке хочет воспользоваться выборами для раскачивания политической ситуации в стране.

"О том, что в отношении таких сил будут приняты все необходимые упреждающие меры, говорилось и на заседании Совета безопасности. Это четко было отражено также и в принятом решении, и должно послужить предупреждающим звонком для всех сторон, вовлеченных в избирательный процесс. Потому что, повторяю, моя главная задача, как Президента страны - поддерживать стабильность в стране, мир и безопасность в обществе. Я выполню эту задачу", - отметил Глава государства.

Он еще раз подчеркнул, что никто из тех, кто хочет использовать выборы для раскачивания ситуации в стране с целью набрать политические очки, не останется без внимания.

"Убежден, что наш мудрый народ и наше гражданское общество окажут нам поддержку в этом вопросе. Ведь проведение выборов важно не только для меня, Президента, но и для всего народа, для всего общества. Что же касается прозрачности и справедливости выборов, то помимо Президента, Центральной избирательной комиссии, в этом есть ответственность также и политических партий, политиков, общественных активистов, избирателей, всех нас. Это необходимо осознать и понять", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Глава государства отметил необходимые условия для проведения чистых выборов.

"Если мы осознаем это сами и потребуем от других граждан, которые находятся рядом, уверен, что выборы пройдут справедливо.

Если каждый будет четко исполнять свои обязанности - я, как Глава государства, ЦИК, партии и избиратели вместе со своими правами будут помнить и о своих обязанностях - выборы будут честными. Это зависит от каждого из нас. Следовательно, нам всем нужно быть участниками процесса, а не сторонними наблюдателями или критиками. Выборы - большое испытание и для страны, для всех нас. Нам необходимо достойно пройти это испытание. Поэтому я хотел бы еще раз призвать всех соотечественников быть ответственными. Мы все должны осознать, что это общенациональная задача", - заключил Президент Сооронбай Жээнбеков.