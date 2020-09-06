Почему в КР трудно реализовать производство экологически чистой продукции?

Более десяти лет назад Кыргызстан объявил на весь мир о переходе на производство экологически чистой продукции. Но реализовать задуманное пока получается плохо

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в КР без применения химикатов выращивается только 0,5 процента урожая. А вот во Франции, ФРГ, США 10 - 15 процентов. То есть мы пропиарили себя на весь мир и забуксовали. А кыргызстанцы практически не имеют возможности покупать безопасные для здоровья продукты питания. Почему не получается развить зеленое производство? На этот и многие другие вопросы ответил один из руководителей Федерации органического движения BIO–KG Искендербек Айдаралиев.

-12 лет назад по нашей инициативе практически во всех регионах страны было создано десять так называемых органических аймаков. По существу это объединения фермеров, которые добровольно отказались от применения минудобрений. Мы сказали крестьянам, что экологически чистая продукция стоит дороже обычной примерно на 20–30 процентов и, самое главное, не вредит здоровью людей.

Процесс создания аймаков был не простым. Руководители BIO–KG рассказывали фермерам о технологиях возделывания сельхозкультур без применения химикатов, о процессе подготовки органических удобрений, очищении почвы от нитратов и о многих других необходимых вещах. Теперь уже более семи тысяч фермеров обходятся без селитры и прочей химии.

А вы можете дать гарантию, что в этих аймаках выращивают экологически чистую продукцию?

- Люди сами проверяют друг друга. Они заинтересованы, как принято сейчас говорить, в укреплении своего общего бренда. Их продукция пользуется огромным спросом у горожан. Ежегодно мы проводим в Бишкеке ярмарки–продажи. Горожане знают об этом и потому заранее звонят нам и спрашивают, где и когда это будет. Покупают ту же картошку мешками, чтобы ее хватило до весны. Кстати, экологически чистая продукция хранится намного дольше обычной.

Почему за 12 лет создано всего десять аймаков?

- Наши экоземледельцы по существу предоставлены сами себе. Никто им не помогает, они испытывают проблемы даже с реализацией урожая.

Как вас понять? Вы же только что говорили об огромном спросе горожан на такие дары природы!

- Экологически чистая продукция выращивается всего лишь на семи тысячах гектарах. Это мизер. Крупные торговые сети заинтересованы в ритмичных круглогодичных поставках овощей, фруктов. Зарубежные партнеры по этой же причине отказываются приобретать у нас экологически чистый урожай. У членов BIO–KG есть желание, знания для открытия органических аймаков во всех регионах страны, но без поддержки государства все наши усилия пойдут прахом.

Дехканам нужны дешевые и длинные кредиты, но их получить практически невозможно. Эту финпомощь от государства получает на сегодняшний день лишь каждый 10, а может быть, даже 30 фермер. Обращаться за поддержкой в коммерческие банки опасно. Ни один крестьянин не сможет выплачивать проценты по кредитам. Мы неоднократно обращались в Минсельхоз, правительство с инициативой предоставлять льготные кредиты в первую очередь тем фермерам, которые выращивают экологически чистую продукцию. Нас не услышали.

А ведь вырастить урожай без применения химии намного сложнее и затратнее. В других странах фермерам–органикам в первую очередь предоставляются не только кредиты, но и дотации.

Есть и другая проблема, решить которую сегодня не представляется возможным. Допустим, вы на своем участке используете органические удобрения, я - минеральные. Поливная вода, полная химии, с моего участка попадает на ваше поле. Значит, и вы выращиваете далеко не идеальную продукцию. Раздробленность земельных участков - огромный барьер при переходе на зеленую экономику. И сегодня никто не знает, как его преодолеть. Очевидно, имеет смысл придумать какие–то стимулы для объединения фермеров–органиков.

Нам как воздух нужны лаборатории по выявлению остатков пестицидов в почве, определению ГМО в импортных продуктах и семенах, необходимо разработать систему по аккредитации экологически чистой продукции. Необходимо продумать меры и по реализации нашей продукции. То есть для развития зеленой экономики требуются не только финансы, но и создание научной базы, организационных мер.

Не так давно депутаты ЖК приняли Закон о развитии органического земледелия, в прошлом году при Минсельхозе был создан департамент развития производства органической продукции. Значит, кое–какие меры все же принимаются.

- Да, сотрудники департамента разрабатывают новые виды органических и эффективных удобрений, обучают крестьян методам их применения на полях, распространяют опыт тех фермеров, которые выращивают сельхозпродукцию без химии. Одним словом, проводят большую работу по созданию зеленой экономики. Но, повторю, без государственной поддержки крестьян, созданий благоприятных условий для их деятельности мы не сдвинемся с места.

Сейчас на многих рынках, в супермаркетах можно увидеть таблички на прилавках: "Здесь продается экологически чистая продукция". Этим текстам можно верить?

- Я постоянно говорю: если увидите такую табличку, требуйте у продавца сертификат соответствия. Если его нет, то лучше не брать такой товар. Мы же грамотные люди, поэтому должны понимать, что далеко не всем подобным заявлениям можно верить.

В прошлом году я тоже столкнулся с такой ситуацией: на прилавках одного из супермаркетов лежали помидоры. Одни из них, как гласил рекламный плакат, были экологически чистые, а над другим прилавком такой листовки не было. Естественно, цены на эту продукцию были разные. Я попросил у менеджера магазина сертификат соответствия на рекламируемые томаты, но он ловко ушел от ответа.

Знаю несколько крупных фермерских объединений, которые не только выращивают, но и перерабатывают экологически чистые дары природы. На свою продукцию у них есть сертификат соответствия. Здесь, как говорится, придраться не к чему. Но эти объединения закупают сельхозпродукцию и у других фермеров, у которых нет необходимых разрешительных документов.

А откуда у простых реализаторов сельхозпродукции на рынке может быть сертификат соответствия?

- Продавцы должны иметь копии всех разрешительных документов. Крестьяне из наших органических аймаков часто приобретают импортный посадочный материал различных сельхозкультур. Но никто из них не купит даже грамма семян без копии сертификата соответствия европейского образца. Подобные вопросы давно уже решены в других странах. Кстати, покупатели западных государств всегда спрашивают у продавцов сертификаты соответствия. Ничего предосудительного здесь нет. Наша правовая неграмотность, стеснительность играют на руку недобросовестным торговцам. Уверен, давно нужно организовать среди людей разъяснительную кампанию.

Может, имеет смысл крепко наказывать за подобные махинации?

- Надеюсь, в обозримом будущем власти серьезно задумаются об этом.

Многие чиновники утверждают, что в Кыргызстане чистая вода, неиспорченная химией земля, а потому нашу сельхозпродукцию и без всяких сертификатов соответствия можно назвать экологически чистой. Вы согласны с такими утверждениями?

- Природа Кыргызстана еще позволяет выращивать вкусную и безопасную продукцию. Но в то же время многие поля донельзя напичканы химией. Вот поэтому нужно очищать землю от всевозможных нитратов и пестицидов и заниматься развитием зеленой экономики не на словах, а на деле.