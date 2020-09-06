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Президент отклонил предложенные депутатами изменения в Уголовный кодекс

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- Бакыт Басарбек
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В связи с наличием ряда оснований, Президентом Кыргызской Республики Сооронбаем Жээнбековым направлено возражение к Закону КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства", для выработки согласованного варианта. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон был принят Жогорку Кенешем КР 25 июня 2020 года.

Основаниями для возражения стали некоторые внесенные изменения в Уголовный кодекс КР (УК) и в Уголовно-процессуальный кодекс КР (УПК).

В частности, предлагаемой частью 7 статьи 62 УК нормой предусматривается, что если лицо, подлежащее уведомлению о подозрении, не установлено, уголовное дело прекращается по истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Глава государства отметил, что предлагаемые изменения представляют риски для коррупционных проявлений в органах дознания и следствия во время проведения досудебного производства и предложил эту норму оставить в действующей редакции.

Изложенная в новой редакции статья 114 УПК регулирует вопросы применения залога как меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Однако перечень преступлений и случаи по которым залог, как мера пресечения не устанавливается, включает не все коррупционные преступления, совершенные должностными лицами.

Учитывая, что коррупционные преступления представляют значительную опасность для общества и государства в целом, предложено расширить данный перечень с учетом указанных преступлений.

Принятым Законом пункт 3 части 4 статьи 442 и пункт 3 части 4 статьи 444 УПК, предусматривающие основания возобновления производства по делу, а также сроки возобновления производства признаны утратившими силу. Проще говоря, депутаты предложили исключить норму о рассмотрении уголовных дел по новым обстоятельствам.

Глава государства отметил, что принятие вышеуказанных правок может привести к ограничению конституционных прав каждого на защиту своих нарушенных прав и свобод всеми способами, не запрещенными законами, в том числе, в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека, что не допустимо в реалиях демократического государства, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, здоровье, права и свободы.

Представление возражения в Жогорку Кенеше КР возложено на министра внутренних дел КР.


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URL: https://www.vb.kg/391722
Теги:
закон, Уголовный кодекс, Сооронбай Жээнбеков
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