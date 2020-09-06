Погода
$ 78.31 - 78.66
€ 92.20 - 93.67

Страны СНГ, ШОС, ОДКБ укрепят безопасность на евразийском пространстве

57  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Перспективы сотрудничества между странами СНГ, ШОС, ОДКБ в военной сфере обсуждены на состоявшемся в Подмосковье совместном заседании глав оборонных ведомств этих государств. Заседание состоялось под председательством министра обороны Росси генерала армии Сергея Шойгу.

Участники рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшего укрепление военного сотрудничества в современных условиях.

"Эскалация напряженности, терроризм, рост конфликтного потенциала в различных регионах мира, наращивание военной деятельности, в том числе у границ зоны ответственности ОДКБ требуют всестороннего глубокого анализа, взвешенных оценок и совместных усилий по противодействию. Консолидация усилий по обеспечению глобальной и региональной безопасности является остро востребованной в наши дни", - сказал выступивший перед коллегами Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, в ОДКБ такое многостороннее сотрудничество рассматривают в качестве средства укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. Зась также отметил "положительный опыт и высокий уровень сотрудничества между рабочими и вспомогательными органами ОДКБ, СНГ и ШОС, основанного на положениях меморандумов о взаимодействии и сотрудничестве между ними".

На заседании было подписано совместное Заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В документе подчеркнуто, что общий "священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах".

"Решительно осуждаем попытки фальсификации истории, причин и итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего востока не имеют срока давности и их необходимо неукоснительно соблюдать", - говорится в Заявлении.

Также было принято совместное итоговое Коммюнике. "Главы оборонных ведомств, - говорится в нем, - исходят из того, что неукоснительное соблюдение основополагающих принципов Устава ООН и других норм международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении актуальных глобальных проблем. Основой для урегулирования всех споров между государствами должны быть мирные переговоры, базирующиеся на указанных принципах, а также равной ответственности за безопасность и невмешательства во внутренние дела".

Кыргызстан является участником всех трех международных объединений – Содружества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества и Договора о коллективной безопасности. И активно взаимодействует со странами, входящими в них, как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/391723
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  