Страны СНГ, ШОС, ОДКБ укрепят безопасность на евразийском пространстве

Перспективы сотрудничества между странами СНГ, ШОС, ОДКБ в военной сфере обсуждены на состоявшемся в Подмосковье совместном заседании глав оборонных ведомств этих государств. Заседание состоялось под председательством министра обороны Росси генерала армии Сергея Шойгу.

Участники рассмотрели вопросы международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшего укрепление военного сотрудничества в современных условиях.

"Эскалация напряженности, терроризм, рост конфликтного потенциала в различных регионах мира, наращивание военной деятельности, в том числе у границ зоны ответственности ОДКБ требуют всестороннего глубокого анализа, взвешенных оценок и совместных усилий по противодействию. Консолидация усилий по обеспечению глобальной и региональной безопасности является остро востребованной в наши дни", - сказал выступивший перед коллегами Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

По его словам, в ОДКБ такое многостороннее сотрудничество рассматривают в качестве средства укрепления безопасности и стабильности на всем евразийском пространстве. Зась также отметил "положительный опыт и высокий уровень сотрудничества между рабочими и вспомогательными органами ОДКБ, СНГ и ШОС, основанного на положениях меморандумов о взаимодействии и сотрудничестве между ними".

На заседании было подписано совместное Заявление по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. В документе подчеркнуто, что общий "священный долг - беречь и твердо отстаивать историческую правду о тех событиях, хранимую в памяти наших народов и в архивных документах".

"Решительно осуждаем попытки фальсификации истории, причин и итогов Второй мировой войны, а также реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге и Международного военного трибунала для Дальнего востока не имеют срока давности и их необходимо неукоснительно соблюдать", - говорится в Заявлении.

Также было принято совместное итоговое Коммюнике. "Главы оборонных ведомств, - говорится в нем, - исходят из того, что неукоснительное соблюдение основополагающих принципов Устава ООН и других норм международного права играет ключевую роль в предотвращении конфликтов и решении актуальных глобальных проблем. Основой для урегулирования всех споров между государствами должны быть мирные переговоры, базирующиеся на указанных принципах, а также равной ответственности за безопасность и невмешательства во внутренние дела".

Кыргызстан является участником всех трех международных объединений – Содружества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества и Договора о коллективной безопасности. И активно взаимодействует со странами, входящими в них, как на двусторонней основе, так и в многостороннем формате.