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Россию призвали относиться с уважением к суверенитету Беларуси

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- Виктория Гунгер
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Россию относиться с уважением к суверенитету республики,пишет Росбалт.

По ее словам, лидеры всех стран, в том числе соседней РФ, должны понимать что независимость Белоруссии "не продается и не обсуждается".

Также соперница Лукашенко на президентских выборах прокомментировала поддержку нынешней власти в стране со стороны Кремля. Она отметила, что относится к этому негативно, хотя и не считает нужным прекращать отношения с "дружественным народом".

"Вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо", - подчеркнула Тихановская.


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URL: https://www.vb.kg/391727
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