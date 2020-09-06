Россию призвали относиться с уважением к суверенитету Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Россию относиться с уважением к суверенитету республики,пишет Росбалт.

По ее словам, лидеры всех стран, в том числе соседней РФ, должны понимать что независимость Белоруссии "не продается и не обсуждается".

Также соперница Лукашенко на президентских выборах прокомментировала поддержку нынешней власти в стране со стороны Кремля. Она отметила, что относится к этому негативно, хотя и не считает нужным прекращать отношения с "дружественным народом".

"Вмешательство в наши внутренние дела, конечно, недопустимо", - подчеркнула Тихановская.