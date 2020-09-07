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Кыргызстан пригласили в проект ЕАБР по борьбе с коронавирусом

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- Евгений Денисенко
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Фонд цифровых инициатив, недавно созданный Евразийским банком развития, выступил со своей первой инициативой. Это – организация конкурса среди стран-участниц ЕАБР на лучшие интеграционные цифровые решения по борьбе с COVID-19 и преодоление негативных последствий пандемии на евразийском пространстве.

Об этом сообщил в ходе видеомоста Москва - Бишкек - Ереван - Минск - Нур-Султан заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян. Он рассказал о том, как принять участие в конкурсе, как получить финансирование и о других особенностях проекта. А также ответил на различные вопросы, в том числе, каков уставной капитал фонда и за счет чего он будет формироваться.

Участником конкурса может стать любая компания или эксперт из государств -участников банка, это Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан. Россия, Таджикистан, с компетенциями в сфере цифровой трансформации. К числу цифровых решений (технологии, инновации, мобильные приложения и др.) могут быть отнесены проекты в самых разных отраслях экономики и сферах общественной жизни: здравоохранение, логистика, транспорт, финансовые технологии, телекоммуникации, образование, проведение культурных и массовых мероприятий и так далее.

"Единственное требование, - как заявлено, - это неравнодушие, стремление быть полезным в этот непростой период, готовность стремительно и эффективно воплощать в жизнь предлагаемые решения. Важно, чтобы они имели высокую степень готовности, могли быть оперативно внедрены и несли в себе потенциал масштабирования на все евразийское пространство".

Отдельным плюсом при оценке проектов будет наличие сквозного, кросс-отраслевого характера решений и ориентация на развитие интеграционных процессов.

Победители конкурса получат финансирование со стороны Фонда цифровых инициатив ЕАБР на реализацию предложенных решений. Фонд также может принять участие в финансировании или иной поддержке процесса масштабирования решений, внедренных в отдельных странах или отраслях. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 4 октября включительно.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, призванной содействовать экономическому росту государств-участников, расширению торгово-экономических связей между ними и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве путем осуществления инвестиционной деятельности. ЕАБР был учрежден в январе 2006 года, уставный капитал его составляет 7 млрд долларов.


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URL: https://www.vb.kg/391729
Теги:
ЕАБР, Россия, Кыргызстан, коронавирус
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