ЦИКнуть не получилось: вопрос в том, почему

Политическая сенсация прошлой недели: партии "Кыргызстан" удалось оспорить в суде решение Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов (ЦИК) о снятии с предвыборной гонки. "Вечерка" проанализировала эту ситуацию.

Наконец–то Фемида на стороне Исаева

Противостояние между "Кыргызстаном" и ЦИК завершилось победой партии. В минувшую среду ее представители во второй раз сдали документы для регистрации участия в выборах. Правда, опять чуть ли не в последний момент. Процесс зафиксировали на видео, во избежание недоразумений в будущем.

Напомним, 24 августа Центризбирком завершил прием документов от политических объединений для регистрации. Вечером того же дня в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что партия "Кыргызстан" не уложилась в отведенный срок. Несмотря на то, что ее руководство опровергло эту информацию, вечером к зданию Центризбиркома стали подтягиваться представители других политических партий, выдвигающихся на выборы, гражданские активисты и журналисты.

На следующий день члены ЦИК на своем заседании приняли решение вернуть документы "Кыргызстану" - из–за нарушения порядка их подачи. Основанием стало то, что бумаги от имени партии подал человек, не являющийся ее официальным уполномоченным представителем.

"Кыргызстан" подал иск в административный суд Бишкека и выиграл. Это стало известно в прошлый четверг вечером. Центризбирком с судебным решением не согласился и подал кассационную жалобу в Верховный суд.

Во вторник, 1 сентября, коллегия ВС поставила точку в этом деле. Кассационная жалоба ЦИК была рассмотрена и не удовлетворена. По итогам заседания суд оставил в силе решение Бишкекского административного суда.

Лидер партии "Кыргызстан" Канат Исаев, разумеется, назвал это решение законным и справедливым.

- По каким–то незначительным техническим причинам отстранить от предвыборной гонки одну из ведущих партий было бы неправильным. Это затрагивает интересы тысячи избирателей. Мы в свое время сдали все необходимые документы. Не раз говорили, что вопрос был лишь в человеке, сдавшем эти документы, но это было связано со здоровьем уполномоченного представителя. Замечания со стороны ЦИК по этому вопросу было бы достаточно. Мы считаем, что судебный процесс не был необходимостью, - заявил он журналистам.

Впрочем, вердикт Фемиды по "Кыргызстану" сочли правильным не все. После процесса некоторые недовольные граждане устроили пеший марш к зданию Центризбиркома.

Участники акции перед зданием Верховного суда поддерживали решение ЦИК судиться с партией и считали, что ее нужно снять с предвыборной гонки. Среди них были представители партии "Чон Казат".

А раньше снимали навсегда

Нынешние выборы во многом уникальные. Первоначально о желании участвовать в парламентских выборах сообщили аж 44 партии, но провести съезды и сформировать кандидатские списки, подать в установленный срок документы на регистрацию и внести залог успели только около 20 партий. Все это, в принципе, не такая уж и диковинка для нашей страны.

Удивительно то, что половина этих политических объединений - это дебютанты, ранее никогда не претендовавшие на места в ЖК. Любопытно также, две из этих партий–новичков, по прогнозам экспертов, идут в тройке фаворитов.

Другая особенность будущего плебисцита в том, что в нем не будет участвовать одна из старейших партий республики, победившая на прошлых выборах. Социал–демократическая партия Кыргызстана (СДПК) выбыла из большой игры из–за раскола. А ведь в ЖК VI созыва у нее было почти треть мандатов.

Теперь ко всем этим странностям добавилась беспрецедентная ситуация с "Кыргызстаном". Такого у нас еще не было: если кого–то снимали с выборов, уже не восстанавливали ни за что.

Если разобраться, то в парламентских выборах в КР (по крайней мере, раньше) особой загадки не было. Еще до дня голосования было понятно, что все уже решено: какие политобъединения пройдут, как будет выглядеть коалиция большинства и, в принципе, кто из будущих депутатов какую позицию в парламенте займет.

Сейчас интрига все еще сохраняется. Возможно, это происходит потому, что впервые в истории КР президент не вмешивается в политические игрища, связанные с будущим составом парламента.

В отличие от предшественников Сооронбай Жээнбеков ограничился только организацией выборов. Он не тащит на них аналоги "Алга, Кыргызстана!" или "Ак Жола", не пытается создать искусственные препятствия для оппозиционеров, даже таких радикально настроенных, как "Реформа", не участвует в конфликтах между партиями и Центризбиркомом.

Свою позицию по поводу парламентских выборов и дальнейшей работы с новым составом ЖК глава государства озвучил в интервью "Биринчи радио" ОТРК.

- Готов взаимодействовать со всеми партиями, победившими на выборах, ради развития государства, во имя стабильности в стране. Как я отмечал, мы создали условия для законных, открытых, конкурентных выборов, в рамках закона. В этих целях были внесены изменения в законодательство. Для всех партий созданы равные условия, - сказал Сооронбай Жээнбеков. - В истории независимого Кыргызстана прежние президенты пытались формировать лояльные к себе партии, чтобы опираться на них в своей деятельности. Но ни одна такая партия не уберегла их от ошибок и не смогла их спасти.

Что будет потом

Сегодня все озабочены предвыборными страстями. О том, что будет после того, как 4 октября кыргызстанцы совершат волеизъявление, никто особенно не задумывается. Хотя надо бы. Устроят ли результаты голосования всех участников нынешней гонки? Не захочется ли кому–то из тех, кто не пройдет в ЖК, разыграть белорусский сценарий?

Больше трех недель весь мир внимательно следит за митингами в Беларуси. Там не прекращаются акции протеста граждан, не довольных результатами президентских выборов. По подсчетам белорусского ЦИК, был переизбран Александр Лукашенко, но оппозиция так и не признала результаты.

Происходящее в Беларуси, при условии, что это кем–то со стороны организованная акция, как считают некоторые эксперты, может стать неким предупреждением для всех стран СНГ, отягощенных такими же проблемами. Не исключено, что начался новый сезон "цветных" революций. А это может задеть и Кыргызстан. Считается, Западу выгодно вбить клин между Бишкеком и Москвой, вернуться на доатамбаевские (до вывода с территории КР американской военной базы) позиции в нашей стране.

В республике работает значительное количество прозападных НПО. Многие из энпэошников собрались на выборы в составе политических партий. Они вполне могут попытаться сыграть на противоречиях, которые возникнут во время выборов, и потребовать пересмотра результатов.

Такое может случиться, например, если обнаружится подкуп электората. Ситуация с коронавирусом сильно ослабила экономику, и люди нуждаются в финансах, особенно малоимущие и средний класс. Соответственно, немало тех, кто попытается воспользоваться этим и купить голоса. Итогом станет недовольство результатами плебисцита, что выльется, в свою очередь, в митинги.

Антипрезидентский демарш в Минске проходит без явного лидера. Видимо, белорусы настолько устали от Лукашенко, что для того, чтобы продемонстрировать свое недовольство главой государства, им не нужен вожак. В нашей же стране, если вдруг начнутся поствыборные митинги, недостатка в предводителях не возникнет.

Недвусмысленную параллель между тем, что происходит в Беларуси, и тем, что может произойти в Кыргызстане, уже провел один из главных кыргызских революционеров - глава партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев. От участия в выборах он отказался, но 17 августа на съезде партии напомнил о происходящих в Беларуси событиях и заявил, что "если власть не будет прислушиваться к народу, оппозиции, которая в меньшинстве, то партия "Ата Мекен" готова поднять улицы и руководить этим движением".

К слову, начать раскачивать ситуацию могут не только из–за результатов выборов. Претензии могут быть вызваны теми ошибками, которые допустила власть во время пандемии коронавирусной инфекции. Но хочется верить, что эту карту будет разыграть не так просто, поскольку коронавирус, как и все другие государства, застал Кыргызстан врасплох и промахи в госменеджменте допускались повсюду. Даже в тех странах, которые нам традиционно приводятся в качестве образцовых. Это кыргызстанцы прекрасно понимают.

Кроме того, как ни крути, Сооронбай Жээнбеков - это отнюдь не Александр Лукашенко. "Вылепить" из главы государства диктатора–самодура непросто: за время своего президентства он не сделал ничего, что можно было бы расценивать как попытку узурпировать власть.

Помимо этого, надо отметить, кыргызстанцы в последнее время стали более аполитичны. Отчасти это вызвано пассивностью тех же партий, которые вместо агитации ждут непонятно чего. Отчасти это объясняется тем, что простой народ сегодня большей частью озабочен мыслями о том, как пережить пандемию с минимальными душевными и финансовыми потерями. Ну и конечно, каждый в нашей стране знает, чем грозят революционные трансформации: ущербом для бизнеса, падением экономики, кровавой бойней.