В Оше произошел пожар на текстильной фабрике "Кыргыз текстиль"

В Оше произошел пожар на текстильной фабрике ОсОО "Кыргыз текстиль". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Фабрика располагается в пригороде Оша в селе Кен-Сай. В результате пожара пострадали 686 квадратных метров. В тушении огня были задействованы семь пожарных расчетов.

Сообщение о возгорании поступило примерно в 8 часов вечера, локализовать огонь удалось в 21.35, в 00.15 пожар был полностью потушен. По информации МЧС, жертв и пострадавших нет.

ОсОО "Кыргыз текстиль" входит в группу компаний "Каганат инвест", которой владеют Нурбек и Айбек Осмоновы. Последний несколько лет назад основал партию "Ыйман Нуру". Партия намерена участвовать в выборах, однако сам Айбек Осмонов ушел из партии за пару недель до старта агитационной компании. Перед этим он заявлял, что на партию оказывается давление.

Сооронбай Жээнбеков и Нурбек Осмонов на фабрике холдинга "Каганат инвест"