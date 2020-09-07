"Кумтор": более 78 миллионов сомов - Министерству здравоохранения КР

"Кумтор Голд Компани" перечислила 78 468 300 сомов (1 миллион долларов США по официальному курсу НБ КР на 01.09.20 г.) на счет Министерства здравоохранения КР.

Компания "Кумтор", понимая важность предпринимаемых мер в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID–19, а также следуя приверженности принципам социально ответственного бизнеса, выделила средства Министерству здравоохранения КР на ремонт лечебных учреждений республики и оснащение их медицинским оборудованием.

Президент "Кумтор Голд Компани" Деон Баденхорст подчеркнул: "Выражаем надежду, что выделенный компанией "Кумтор" один миллион долларов США будет не только достойным вкладом нашего предприятия в борьбу с COVID–19, но и позволит улучшить систему здравоохранения в целом по стране".

Помимо того, в это непростое время, сложившееся из–за пандемии коронавируса, "Кумтор" оказывал и иную поддержку стране. В марте 2020 г. "Кумтор Голд Компани" выделила финансовую помощь в размере

100 000 долларов США, которая была направлена на обеспечение необходимыми медицинскими средствами соответствующих структур и населения Иссык–Кульской области, задействованных в мероприятиях, направленных на профилактику и недопущение дальнейшего распространения коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории области.

Фонд развития Иссык–Кульской области выделил 12 миллионов сомов на профилактику и борьбу с этой инфекцией в Иссык–Кульской области. Следует отметить, что этот фонд формируется из отчислений "Кумтор Голд Компани" в размере одного процента от валового годового дохода компании.

В июле, в самый пик заболеваемости COVID–19 в Кыргызстане, компания "Кумтор" закупила 90 кислородных концентраторов, которые были переданы в медицинские учреждения Джети–Огузского и Тонского районов, а также г. Балыкчы Иссык–Кульской области. Распределение осуществлялось согласно количеству койко–мест.