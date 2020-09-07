Здоровье кишечника – на 100%

Пять полезных свойств "морской клетчатки" для пищеварения и хорошего самочувствия

В бурых морских водорослях содержатся очень полезные пищевые волокна – альгинаты. Они оказывают ряд положительных эффектов на здоровье кишечника человека.

Обволакивающее действие.

Альгинаты начинают свое благотворное влияние уже в желудке. При контакте с кислой средой образуется гель, который защищает слизистую от раздражающего действия соляной кислоты и ферментов. Это работает, когда в желудке "все горит" или есть мелкие повреждения и эрозия стенок. Причем обволакивающий эффект длится 4-6 часов.

"Кишечная щетка".

Альгинаты – мощные сорбенты, они связывают и удаляют из организма продукты обмена веществ, соли тяжелых металлов и радионуклиды. Альгинаты способствуют выведению вредных составля­ющих продуктов питания, холестерина, кислот желчного секрета.

Наиболее распространенные и опасные загрязнители – это тяжелые металлы, особенно свинец, он проникает в легкие и накапливается в тканях. Альгинаты эффективно выводят его из организма.

Улучшение перистальтики кишечника.

Альгинаты обволакивают слизистую кишечника и снижают негативные рефлексы мышц, тем самым ослабляя чрезмерную перистальтику. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС часто страдали от проблем с кишечником – спазмы, боли и др. При добавлении в пищу альгинатов 80% из них отмечали уменьшение дискомфорта и улучшение общего самочувствия.

Победа над запорами.

Альгинаты обладают так называемым прокинетическим действием, т.е. восстанавливают слабую перистальтику. Они оказывают осмотическое слабительное действие – задерживают воду в просветах кишечника и нормализуют стул. К тому же альгинаты в сравнении с другими пищевыми волокнами наиболее активны. Важно подчеркнуть, что при приеме альгинатов следует увеличить потребление жидкости минимум на 2 стакана в день.

Пища для полезных бактерий.

В пищевых волокнах нуждается микрофлора толстой кишки, которая борется с болезнетворными микробами, снабжает организм полезными соединениями в виде витаминов и укрепляет иммунитет человека.

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