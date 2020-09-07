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Военные Кыргызстана примут участие в двух учениях ОДКБ

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- Евгений Денисенко
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Подготовке к двум крупным учениям, которые запланированы до конца текущего года Организацией Договора о коллективной безопасности, были посвящены вторые штабные переговоры в рамках ОДКБ. Они прошли в формате видеоконференции на базе Центра кризисного реагирования ОДКБ в Москве.

Участие в переговорах под общим руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка приняли представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ, а также Антитеррористического центра и Совета командующих Пограничными войсками государств СНГ.

Эти учения, как сообщили в пресс-службе ОДКБ, предусмотрены Планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на 2020 год. И в обоих случаях состоятся в Армении, на полигоне "Баграмян".

В ходе специального учения "Поиск-2020" будут отрабатываться вопросы организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов стран-партнеров в интересах Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. А командно-штабное учение "Взаимодействие-2020" с КСОР предусматривает отработку вопросов подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Кавказском регионе коллективной безопасности.

На вторых штабных переговорах рассмотрены и согласованы содержание этапов, продолжительность и районы проведения совместных учений, вопросы их всестороннего обеспечения, составы руководства, посреднических аппаратов, оперативных групп и привлекаемых национальных контингентов.


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URL: https://www.vb.kg/391747
Теги:
ОДКБ, Россия, Кыргызстан
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