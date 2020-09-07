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Нехватка мигрантов привела к удорожанию в РФ фермерской продукции

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- Евгений Денисенко
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Из-за закрытых границ вследствие пандемии коронавируса в Россию не смогло приехать большое количество мигрантов из Центральной Азии, традиционно работавших и в фермерских хозяйствах. Найти им замену среди местных жителей пока не удается, и это стало, как сообщают российские СМИ, одним из факторов роста цен на фрукты и овощи.

В числе таких факторов, помимо отсутствия рабочей силы, также названы неблагоприятная погода и девальвация рубля. В результате, как пишет газета "КоммерсантЪ", к примеру, арбузы и дыни в этом году подорожали в сравнении с прошлым почти на 25 процентов.

На недостаток рабочих рук жалуются многие фермеры. По их словам, если раньше для работы в поле нанимаемым мигрантам-центральноазиатам платили по 2 тысячи рублей в день, то в этом году цена выросла до 3,5 тысяч. Поденщикам фермеры готовы переплачивать, что, в свою очередь, уже сказывается на стоимости продуктов.

Как говорит бывший замминистра сельского хозяйства РФ доктор экономических наук Леонид Холод, в российском аграрном секторе есть большие подотрасли, где без ручного труда просто не обойтись. Это касается выращивания и овощей, и ягод, и фруктов. Отмечая, что дефицит рабочей силы повысит себестоимость продукции, Холод прогнозирует, что такое удорожание затруднит ее реализацию.

В Российской Академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ также констатируют, что сельское хозяйство страны является специфической отраслью, где выражен сезонный характер работы. Особенно - в таких отраслях, как овощеводство, плодоводство, сбор ягод. И, как отмечается в исследовании, проведенном РАНХиГС, из-за низкой заработной платы, из-за непостоянной занятости, непрестижности местные кадры не всегда хотят быть занятыми в этих работах. В этой связи авторы исследования считают, что в аграрной отрасли РФ могут быть заняты до 500 тысяч мигрантов.

В РАНХиГС напоминают, во многих зарубежных странах, в том числе в государствах Европы, в США, Канаде, Австралии, есть специальные программы по привлечению мигрантов, которые приезжают на сезон, отрабатывают полгода и уезжают обратно. В России, к сожалению, таких практик, выработанных на законодательном уровне, пока нет, существуют только точечные региональные программы, поэтому и возникают упомянутые проблемы.


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URL: https://www.vb.kg/391749
Теги:
миграция, Россия, сельское хозяйство
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