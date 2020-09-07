Боронов: В ходе агитации должны неукоснительно соблюдаться санитарные нормы

Проведение выборного процесса выпало на период пандемии коронавирусной инфекции. Это требует еще большей социальной ответственности от всех участников процесса. Об этом премьер-министр Кубатбек Боронов сказал на заседании Республиканского оперативного штаба.

"Партии и избиратели в ходе агитационной кампании должны неукоснительно соблюдать положенные санитарные нормы и требования. Должен быть соответствующий контроль. Кроме того, необходимо обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории республики в день проведения выборов", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что согласно решению Совета безопасности, в ближайшее время будет утвержден план по недопущению заражения граждан Кыргызской Республики, работников избирательных комиссий и иных лиц, задействованных в избирательном процессе, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией во время посещения избирательных участков в день выборов.

В ходе заседания штаба были рассмотрены вопросы строительства и оснащения объектов здравоохранения.

Премьер-министр подчеркнул важность качественной и своевременной проработки этих вопросов. Кроме того, даны поручения по усилению информационной работы с населением относительно соблюдения санитарных правил.