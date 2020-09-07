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Член "Бутун Кыргызстан" намерен покинуть партию в знак протеста

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня в административном суде Бишкека рассматривается иск лидера "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова к Центризбиркому за недопущение до выборов в парламент. В самом же ЦИК ранее заявили, что готовы зарегистрировать партию, если будет на то решение Верховного суда.

В этой связи один из кандидатов в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" Медербек Малабаев высказал свою позицию по этому поводу, заявив, что именно Центризбирком нарушает избирательное право граждан.

"Я, Малабаев Медербек, кандидат в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" в ответ на несправедливое решение Центральной Избирательной комиссии об исключении партии от парламентских выборов в качестве протеста стал задумываться о выходе из списка кандидатов.

Считаю, что наше законодательство несовершенно и позволяет Центризбиркому нарушать избирательное право граждан", - сказал он VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/391755
Теги:
Адахан Мадумаров, Бутун Кыргызстан, ЦИК, партии, суд
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