Член "Бутун Кыргызстан" намерен покинуть партию в знак протеста

Сегодня в административном суде Бишкека рассматривается иск лидера "Бутун Кыргызстан" Адахана Мадумарова к Центризбиркому за недопущение до выборов в парламент. В самом же ЦИК ранее заявили, что готовы зарегистрировать партию, если будет на то решение Верховного суда.

В этой связи один из кандидатов в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" Медербек Малабаев высказал свою позицию по этому поводу, заявив, что именно Центризбирком нарушает избирательное право граждан.

"Я, Малабаев Медербек, кандидат в депутаты от партии "Бутун Кыргызстан" в ответ на несправедливое решение Центральной Избирательной комиссии об исключении партии от парламентских выборов в качестве протеста стал задумываться о выходе из списка кандидатов.

Считаю, что наше законодательство несовершенно и позволяет Центризбиркому нарушать избирательное право граждан", - сказал он VB.KG.