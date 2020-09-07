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Задержан 18-летний парень, промышлявший кражами имущества у фермеров

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- Оксана Гут
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Оперативники СКМ МВД задержали ранее судимого, занимавшегося кражами имущества у фермеров-животноводов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Оперативниками отдела по организации борьбы с имущественными преступлениями СКМ МВД КР раскрыто резонансное преступление, связанное с завладением чужого имущества. 19 августа текущего года на улице Фучика г. Бишкек было зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомашины марки ВАЗ 2105 не справился с управлением и врезался в бетонный бордюр. Виновник ДТП скрылся. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что автомашина ВАЗ 2105 была угнана с территории Иссык-Кульской области.

Была получена ориентировка на автомобиль, находящийся в розыске. Как стало известно, автотранспортное средство было угнано в Джети-Огузском районе несколько часами ранее 19 августа. Владелец обратился с заявлением в милицию, факт зарегистрирован в ЕРПП, ОВД Джети-Огузского района, начато досудебное расследования по статье 206 "Угон автомототранспортного средства" УК КР.

К расследованию подключились оперативники отдела по организации борьбы с имущественными преступлениями СКМ МВД.

"Для установления личности подозреваемого была проведена сложная и кропотливая работа. Самое интересное ждало оперативников еще впереди. Выяснилось, что в день угона автомашины жителя Джети-Огузского района куда-то исчез скотник. Личность этого работника установить не удавалось. Он приехал, как выяснилось, всего три дня назад. Работодатель нашел его, подав объявление в радиоузле на Ошском рынке. Тем временем следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия продолжались. В результате принятых мер сотрудникам криминальной милиции удалось выйти на след и задержать 18-летнего жителя Чуйской области", - говорится в сообщении ведомства.

Удалось установить личность подозреваемого, им оказался гражданин А.Н 2002 года рождения. Он ранее судимый, отбывал наказание в колонии для несовершеннолетних.

Как стало известно, указываемый гражданин, нанимаясь на работу скотником, представлялся другим именем, с самого начала планировал

завладеть имуществом животновода. Всего через три дня он угнал автомашину, принадлежащую работодателю. Кроме этого он подозревается в

краже сотового телефона. В настоящее время проводится работа по установлению причастности задержанного лица к другим аналогичным

преступлениям.

В связи с имеющимися подобными фактами краж оперативники отдела по организации борьбы с имущественными преступлениями СКМ МВД рекомендуют гражданам, работодателям, особенно жителям регионов, обращать внимание на документы нанимаемых временных и сезонных работников (скотников). В иных случаях для установления личности незнакомых лиц обращаться к территориальным участковым уполномоченным милиции.


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URL: https://www.vb.kg/391758
Теги:
задержание, Иссык-Кульская область, кража, Кыргызстан, МВД
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