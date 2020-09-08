Уральцы помогли школьникам Кыргызстана с учебниками

Свердловская область направила в дар к новому учебному году школьные пособия по физике и химии для старшеклассников города Ош и Ошской области Кыргызской Республики. Как сообщили в правительстве этого российского региона, порядка 11 тысяч новых книг, отпечатанных издательством "Просвещение", будут распределены по школам Ошской области и полностью покроют ее потребности в пособиях по данным предметам.

Договоренность о реализации такого гуманитарного проекта была достигнута на площадке 8-й Российско-Кыргызской межрегиональной конференции весной 2019 года в Бишкеке с участием президентов двух стран, в ходе переговоров губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с полномочным представителем правительства КР в Ошской области Узарбеком Жылкыбаевым. В 2020 году в Свердловской области проекту был присвоен статус губернаторской программы., количество полностью покрывает потребность Ошской области в пособиях по этим предметам.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов отметил, что акция стала продолжением серии культурно-гуманитарных инициатив, стартовавших в 2018 году в рамках мероприятий по случаю 90-й годовщины со дня рождения Чингиза Айтматова. Работа по обеспечению кыргызских школ учебниками, по словам министра, объединила многих людей.

Как отметил Козлов, большую помощь в реализации этой акции оказали общественные молодежные организации России и Кыргызстане, министерство образования и науки республики, руководство Ошской области. А российская авиабаза "Кант" в условиях ограничений в связи с пандемией посодействовала в транспортировке книг. "Подспорьем для сотрудничества стало и то, что русский язык имеет статус официального в Киргизии и национальные стандарты образования позволяют использовать сертифицированные российские учебные пособия", – подчеркнул министр.

Проект также дал импульс к вовлечению в гуманитарную акцию высших образовательных учреждений на территории Свердловской области. В частности, ряд вузов выступил с инициативой передачи партнерам в Кыргызской Республике учебно-методических пособий и периодических изданий. Так, Уральский федеральный, Уральский медицинский и Уральский юридический университеты передают печатные издания Ошскому госуниверситету, а Уральский экономический вуз – Ошскому технологическому университету. Всего кыргызские вузы-партнеры получат более 1300 экземпляров учебно-методической литературы и периодических изданий, сообщили в правительстве Свердловской области.